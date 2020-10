Viele sehen ihre Existenz bedroht

Ernüchternde Bilanz nach Gaggenauer Herbstmesse: Schausteller hoffen jetzt auf Weihnachtsmärkte

Die „kleine Herbstmesse“ in Gaggenau endet an diesem Sonntag. Sie brachte den in der Corona-Krise gebeutelten Schaustellern allerdings nur einen bescheidenen Ertrag, weil das Wetter meist nicht mitgespielt hat.