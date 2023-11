Ausbildung in luftiger Höhe

Glücksbringer-Bonus: Laura Kalmbacher aus Forbach will Schornsteinfegerin werden

Laura Kalmbacher aus Forbach-Bermersbach weiß, was sie will. Die 16-Jährige will Schornsteinfegerin werden. Wir haben die Auszubildende bei einem Termin mit ihrem Chef begleitet.