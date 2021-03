Gaggenau toppt kreisweite 7-Tage-Inzidenz

Gaggenau. Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus in Gaggenau ist gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 216,7 – deutlich höher als zu Beginn des Monats und höher als der kreisweite Durchschnitt. Wie der Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel am Montag in einer Gemeinderatssitzung erläuterte, lag die 7-Tage-Inzidenz Anfang März noch bei 33,3. Im Landkreis Rastatt lag sie am Montag bei 205,3, im Land bei 103,0. „Ich hätte gerne angenehmere Zahlen übermittelt“, sagte Spannagel. „Es ging sehr kräftig, sehr deutlich nach oben.“

Zwei Kindergärten bleiben bis Ende März geschlossen

In Gaggenau gibt es nach Angaben des Landratsamts derzeit 77 aktive Corona-Fälle. Die mit Abstand meisten Infektionen im Einzugsgebiet des Gesundheitsamts verzeichnet die Stadt Rastatt (276). An zweiter Stelle steht die Stadt Baden-Baden (111), an dritter Stelle folgt Gaggenau. Knapp dahinter liegt Bühl (73). Insgesamt gab es in Gaggenau mittlerweile 813 bestätigte Corona-Fälle. 715 Personen sind bereits genesen.

Die aktuellen Fälle betreffen unter anderem zwei Kindergärten. Laut Spannagel ist die Stadtverwaltung am Montag darüber informiert worden, dass eine Mitarbeiterin des Selbacher Kindergarten St. Nikolaus positiv getestet worden sei. Es handle sich um eine mutierte Corona-Variante. Fünf weitere Erzieherinnen seien in Quarantäne geschickt worden. Da es zusätzliche Krankheitsfälle gebe, bleibe der Kindergarten voraussichtlich bis 30. März geschlossen.

Die Infektionsfälle im Kindergarten St. Marien sind bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden. Nach Angaben der Stadt sind mittlerweile drei Kinder und eine Betreuerin betroffen. In zwei Fällen ist eine Virusmutation nachgewiesen worden. Der Kindergarten bleibt auf Anordnung des Gesundheitsamts in Rastatt bis 31. März zu.

Oberbürgermeister wirbt für Schnelltests

Eine Anfrage, wie viele Gaggenauer bereits geimpft worden sind, konnte Dieter Spannagel nicht beantworten. Entsprechende Zahlen lägen nicht vor. Bekannt sei lediglich, dass im Landkreis rund 13.240 Impfungen stattgefunden haben, darunter auch Zweitimpfungen.

Oberbürgermeister Christof Florus (parteilos) appellierte an die Zuhörer, sich regelmäßig testen zu lassen. Das biete die größte Chance, Infektionen zu entdecken und Ansteckungen zu vermeiden. Die Eröffnung des Testzentrums in der Jahnhalle sei am Montag gut verlaufen. „Das war ein unheimlich großer Andrang“, sagte Florus. Bislang konnten sich Gaggenauer im Gesundheitszentrum am Bahnhof einmal wöchentlich kostenfrei testen lassen. Weitere Testzentren in den Stadtteilen seien derzeit nicht geplant. „Im Moment sehe ich da keine Chance“, entgegnete Florus auf eine Anfrage von Rosalinde Balzer (CDU). Diese sah darin eine Benachteiligung.

Florus sprach auch das städtische Konzept für den Einzelhandel und die Gastronomie an. Dieses soll Betrieben ermöglichen, unter Einschränkungen zu öffnen. Ein Kernelement sind tagesaktuelle Schnelltests für Kunden und Mitarbeiter. „Das wäre eine Art Pilotprojekt, wenn’s vom Land erlaubt wird.“