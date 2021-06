Bauarbeiten im Gernsbacher Tunnel dauern noch bis 2022

Die Fertigstellung der vier neuen Rettungsstollen im Gernsbacher Tunnel verzögert sich weiter. Nach aktuellem Stand geht das Regierungspräsidium Karlsruhe inzwischen von einer Fertigstellung erst Anfang 2022 aus, rund ein Jahr später als ursprünglich gedacht.

Die längere Bauzeit liegt unter anderem am Rettungsstollen am Scheuerner Bahnübergang. Dort reichte der Fels tiefer als berechnet und es musste in der Folge eine Umplanung vorgenommen werden. Wegen des tieferliegenden Felsen dauerte auch der Bau der Schächte länger.

Komplett fertig ist das kleinste Bauwerk, der Rettungsstollen an der Obertsroter Landstraße. Dort muss laut Straßenbauverwaltung nur noch der Stahlbetonrahmen angepasst, geschliffen, verspachtelt und gestrichen werden. Die drei anderen Treppenhäuser und Stollen am Kurpark, am Blumenweg und am Bahnhof sollen im dritten und vierten Quartal rohbaufertig sein.

Am Kurpark sind aktuell sieben von zehn Abschnitten des Querstollens komplett betoniert. Ab Mitte Juni folgen Abdichtungsarbeiten, die Betonage der Schachtwände und die Herstellung der Gebäude einschließlich einer Stützwand zur Bahn, der Einbau der Rettungstüren und die Wiederherstellung der Außenanlagen.

Am Blumenweg sind die Arbeiten schon weiter. Dort sind die Schachtwände komplett betoniert. Im Anschluss folgt auch hier der Rückbau der Spundwände und die Fertigstellung der Gebäude einschließlich Treppenanlagen, Einbau der Rettungstüren und die Wiederherstellung der Außenanlagen.

Am Bahnhof sind die Querstollen und die Bodenplatte des Schachts vollständig betoniert. Aktuell finden dort Abdichtungsarbeiten für den Schacht statt. Danach werden, die Schachtwände betoniert, das Gebäude für den Ausgang gebaut, die Rettungstüren installiert und die Außenanlagen wieder hergestellt.

Sind die Rohbauten fertig, geht es außen an die Begrünung der Außenanlagen, während im Inneren Betriebstechnik der Rettungstreppenhäuser und der Anschluss der Technik an den eigentlichen Tunnel erfolgt. Hier gebe es eine separate Ausschreibung voraussichtlich im Dezember, so das Regierungspräsidium. Gesamtfertigstellung: Frühjahr 2022. Im weiteren Verlauf der Maßnahme wird es immer wieder zu Sperrungen kommen, insbesondere dann, wenn die Technik und die neue Rettungswegebeschilderung Anfang 2022 eingebaut wird.

Die Mehrkosten werden von der Straßenbaubehörde im Moment auf 500.000 Euro geschätzt. Umplanungen seien verantwortlich ebenso habe beim Vortrieb mehr mit dem Meißel gearbeitet werden müssen. Die Baukosten steigen damit auf rund 16,5 Millionen Euro.

Der 1.527 Meter lange Gernsbacher Tunnel war am 6. Oktober 1997 nach fünfjähriger Bauzeit eröffnet worden. Nach mehreren schweren Unfällen in Alpentunneln waren schon 2007 Nachbesserungen angekündigt worden, nachdem 2006 in ganz Europa die Sicherheitsvorschriften verschärft worden waren. In einem ersten Bauabschnitt waren ab 2012 dann die Tunnellüftung, die Beleuchtung, Sicherheits- und Kommunikationseinrichtungen sowie Energieversorgung und Notausgänge ergänzt worden.

Seit November 2019 wird der zweite, bereits 2006 in den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, geforderte Bau von Rettungstunneln im Abstand von 300 Metern umgesetzt.