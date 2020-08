Nach schwerem Unglück in Industrieruine

Fans von Lost Place in Forbach: „Das Risiko ist immer dabei”

Nach dem schweren Unglück in einer stillgelegten Papierfabrik in Forbach sprechen zwei Fans von Lost Places über ihr gefährliches Hobby. Sie warnen vor Leichtsinn. Ihre außergewöhnlichsten Funde: Er entdeckte in einer Schwarzwaldklinik Munitionskisten, sie eine SS-Uniform in einem verlassenen Haus.