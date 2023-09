Vermummte Jugendliche rauben in Gernsbach Gleichaltrige aus

In Gernsbach haben am Montag zwei Jugendliche eine Handtasche und einen Lautsprecher gestohlen. Ihre Opfer konnten sie jedoch direkt identifizieren.

Zwei Jugendliche haben am Montagnachmittag in Gernsbach eine Handtasche und einen Bluetooth-Lautsprecher von zwei anderen Jugendlichen gestohlen haben. In der Hördener Straße hatten sich die 15- und 16-Jährigen kurz nach 16 Uhr vermummt und ihren Opfern die Gegenstände abgenommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin flüchteten sie.

Zeugen erkannten die Jugendlichen

Ihre Tarnung war allerdings nicht ausreichend, da die Ausgeraubten und weitere Zeugen sie identifizieren konnte. Nun beginnt ein Strafverfahren gegen die beiden.