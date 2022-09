Merkur-Center Gaggenau nimmt am deutschlandweit ersten Kinofest teil

Es ist ein Traum für jeden Kinofan – und solche, die es noch werden wollen: Zwei Tage lang Kino, und das zum Preis von nur fünf Euro pro Film. Deutschlandweit. „Für uns war es keine Frage, ob wir mitmachen oder nicht“, sagt Ines Merkel vom Ottenauer Merkur-Film-Center. Seit Jahren habe es schon Pläne für ein solches Event gegeben.

„Doch immer wieder kam etwas dazwischen. Zuletzt Corona“, so Merkel. Auch wenn der 10. und 11. September für Baden-Württemberg nicht ideal seien, da es das letzte Ferienwochenende ist, freut sich die Kino-Betreiberin auf die Veranstaltung. „In Frankreich gibt es das schon länger. Und ist super beliebt.“

Merkur-Film-Center kämpft um Zuschauer

Die Hoffnung von Kinofrau Merkel und ihrem Bruder Jens: Dass wieder mehr Menschen Lust auf das kleine Programmkino im Herzen von Ottenau bekommen. Bis April war das Kino pandemiebedingt geschlossen – und seitdem sind keine Besuchermassen nach Ottenau geströmt, wie Ines Merkel feststellt. Sie seien nach wie vor am Kämpfen.

„Die Leute kommen, aber nicht so zahlreich, wie es früher war.“ Über die Gründe kann die Kinobetreiberin nur spekulieren: die späte Öffnung, der dann früh beginnende und sehr heiße Sommer, das immense Angebot an Nachhol-Veranstaltungen.

Auch Corona spiele bei ihrem Publikum sicher nach wie vor eine große Rolle, ist Merkel überzeugt. „Das ältere Publikum traut sich noch nicht so richtig zurück in die Kinos.“

Gaggenauer Kino hofft beim Fest wieder neue Zielgruppen zu begeistern

Immerhin: Das Merkur-Film-Center habe ein treues Stammpublikum. „Manche kommen sogar zwei Mal pro Woche und unterstützen uns damit“, freut sich Ines Merkel. Lediglich das „mittlere Alter“ sei derzeit offen für Kinoerlebnisse: „Die haben keine Lust mehr, zu Hause zu sitzen“, ist Merkel sich sicher.

Sie hofft nun, mit dem Kinofest auch wieder neue Zielgruppen für ihr Kino begeistern zu können. Denn während in den Ferien auch jüngere Zuschauer beim Ferienspaß in das kleine Kino kommen, sind Kinder sonst seltene Gäste in Ottenau. „Die zieht es eher in die großen Kinokomplexe“, bedauert Ines Merkel. „Dabei sind wird doch viel heimeliger.“

Filme für jedes Alter und manche sogar kostenlos

Ein Vorteil, den Ines und Jens Merkel jetzt vor allem bei den allerjüngsten Zuschauern ausgleichen wollen. Während die Tage und die Preise beim Kinofest vorgegeben waren, hatten die Kinobetreiber bei der Zusammenstellung des Programms freie Hand. Und das hat Ines Merkel ausgenutzt.

Schwermütige Filme mit ernstem Inhalt funktionieren derzeit nicht. Das wollen die Leute nicht sehen. Ines Merkel, Merkur-Film-Center Gaggenau

Von Komödien über Musikfilme bis hin zu Dramen ist für jede Altersgruppe etwas dabei. Wobei Merkel die Finger von den klassischen Arthouse-Filmen gelassen hat. „Traurige, schwermütige Filme mit ernstem Inhalt funktionieren derzeit nicht“, so die Kinobetreiberin. „Das wollen die Leute derzeit einfach nicht sehen.“

Dafür gibt es etwa ein Wiedersehen mit „Wunderschön“ (Sonntag, 20.30 Uhr). „Den hatten wir kurz nach der Wiedereröffnung im Programm und der ist einfach super angekommen“, hofft Merkel erneut auf einen vergleichbaren Erfolg. Und für die ganz Kleinen gibt es „Karlchen – das große Geburtstagsabenteuer“ (ab vier Jahren, Samstag, 14.45 Uhr).

Aber auch Blockbuster wie der neue Minions-Film (ebenfalls Samstag, 14.45 Uhr) sind dabei und ein Lieblingsfilm der Merkels: die Blues-Brother in einer extended Version (Samstag, 20 Uhr).

Wiederaufführungen von Filmen zur 775-Jahr-Feier von Ottenau sollen Besucher anlocken

Und noch zwei Filme liegen Ines und Jens Merkel am Herzen: Die Doku „Mission: Joy – Zuversicht und Freude in bewegten Zeiten“ rund um den Dalai Lama und Erzbischof Desmond Toto (Sonntag, 11.30 Uhr) sowie die Wiederaufführung „Ottenau im Wandel der Zeit“.

Der Kurzfilm „Ottenau – Eine Zeitreise“ und die Diashow „Ottenau – früher und heute“ (Samstag 17 Uhr und Sonntag 16:30 Uhr, Eintritt frei) entstanden 2018 anlässlich der 775-Jahr-Feier von Ottenau und dem 60-jährigen Bestehen des Merkur-Film-Centers. Damals waren sie Kassenmagneten – ein Effekt, auf den Ines Merkel erneut hofft.

Gaggenauer Kino-Betreiberin ist besorgt über steigende Energiepreise und damit verbundene Regeln

Denn noch ist unklar, was Herbst und Winter für die Kinobetreiber bringen werden. Sorgen machen sich die Merkels weniger um Corona, als vielmehr um die Energiepreise und die damit verbundenen Regeln.

Da sei vieles noch „nicht richtig spruchreif“, sagt Ines Merkel und weist darauf hin, dass sie einerseits gehalten seien, die Türen zum Foyer zu schließen, wenn es beheizt wird, andererseits aber das Foyer zu lüften, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Auch über die 19 Grad Celsius Innenraumtemperatur diskutieren Kinoverbände und Kultusministerium laut Merkel derzeit noch heftig. Das seien Temperaturen, die im Foyer noch okay seien. „Bei zwei Stunden Film im Saal geht das aber gar nicht mehr.“ Sie sei gespannt darauf, welche Lösungen für die gebeutelte Kinobranche gefunden würden. Vor allem aber freue sie sich nun auf das Kinofest, so Merkel. „Dann können wir zeigen, dass wir noch da sind. Und dass wir gutes Kino machen können.“