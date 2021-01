Er ist in Bischweier aufgewachsen, wohnt in Rastatt und kennt die Vorarbeiten auf der B462 zum Oberleitungsprojekt eWayBW aus eigener Anschauung: Eric Sax ist Professor am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und Leiter des Instituts für Technik der Informationsverarbeitung.

In der Hauptsache betreut er etwa 50 Promovierende in ungefähr genauso viel Innovationsprojekten im Wesentlichen mit der deutschen Automobilindustrie. Er hat zudem eine Daimler-Vergangenheit: Als Teamleiter war er von 2009 bis 2014 für die weltweite Entwicklung von Elektrik und Elektronik bei den Bussen mit dem Stern verantwortlich.

Mit Oberleitungs-Lkw hat er sich ebenfalls befasst, er plädiert im Interview mit BNN-Redakteur Thomas Dorscheid für Technologieoffenheit und befürwortet die Teststrecke für Oberleitungs-Lkw im Murgtal.