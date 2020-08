Haftbefehle gegen fünf junge Männer nach versuchtem Totschlag in Loffenau

Eine Auseinandersetzung in der Nähe von Loffenau hatte nun erste Folgen für die mutmaßlichen Täter.

Heranwachsende sitzen in JVA

Nach dem Angriff am frühen Sonntagmorgen bei einer Hütte unweit von Loffenau wurden fünf Beschuldigte im Alter zwischen 18 und 19 Jahren am Montagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen alle Beteiligten.

Die Heranwachsenden wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt wurde im Verlauf des Montagmorgens ein möglicher sechster Tatbeteiligter ermittelt. Auch bei ihm wird derzeit die Haftfrage geprüft.