Die Geschäftsstelle Gaggenau im Herzen der Fußgängerzone ist die erste Ansprechpartnerin für viele Zeitungskunden aus dem Murgtal. Der Zugang zu den Räumlichkeiten erfolgt über die Seitenstraße, direkt neben der Parfümerie Niendorf.

In neu renovierten und modernisierten Räumlichkeiten sind Petra Gelbarth, Anja Wunsch und Ursula Brico ansprechbar für alle Fragen rund ums Abonnement, beraten bei der privaten Anzeigenannahme, zu sämtlichen angebotenen Artikeln, des Ticketing und einer Auswahl von fast 50 Leserreisen.

Arbeit mit langjährigen Kunden bereitet Freude in der Geschäftsstelle

Besonders viel Freude bereitet den drei Frauen die Arbeit mit den vielen langjährigen Kunden, die die Geschäftsstelle regelmäßig aufsuchen. Die vertrauliche Beziehung zur Kundschaft sei etwas sehr Schönes.

„Man begleitet sie durch ihre wichtigsten Lebensereignisse. Von Geburt über Hochzeit bis zum Tod“, sagt Brico. Es sei sehr persönlich, stimmen ihr Gelbarth und Wunsch zu. „Dadurch kann man ganz anders mit den Leuten umgehen und sie besser auffangen“, ist Wunsch überzeugt.

Die Texte für die Anzeigen erarbeiten sie oft mit den Kunden zusammen. So entsteht aus einer Idee am Ende ein Text mit Feinschliff. „Wenn eine Anzeige fertig ist, dann sieht man das Ergebnis seiner Arbeit“, berichtet Brico darüber, was ihr an ihrer Aufgabe in der Geschäftsstelle am besten gefällt: „Das ist ein gutes Gefühl.“

Im Mai sind die Redaktionen von Badischen Neuesten Nachrichten und Badischem Tagblatt in Gaggenau in die Fußgängerzone zurückgekehrt. „Die Mitarbeiterinnen der BT-Geschäftsstelle in Gaggenau freuen sich, ihre Kundinnen und Kunden nun wieder in zentraler Lage, in der Hauptstraße 36, begrüßen und beraten zu dürfen“, sagt Andreas Hebe, Geschäftsstellenleiter Mittelbaden. „Die Lage der Geschäftsstelle ist sehr zentral und man ist mitten im Geschehen“, findet Brico.

Drei Mitarbeiterinnen kümmern sich in Gaggenau um BNN- und BT-Abonnenten

Die Aufgaben sind vielfältig und reichen von Kleinanzeigen über Danksagungen bis hin zu privaten Anzeigen. Außerdem kümmern sich die drei Mitarbeiterinnen unter anderem um die Verwaltung und Betreuung der Abonnenten sowie Reklamationen.

Zur Geschäftsstelle gehört auch ein Shop. „Am beliebtesten sind die Bücher mit regionalem Bezug“, erzählt Anja Wunsch. Begehrt seien auch Krimis, Kochbücher sowie Wander- und Radfahrtipps, ergänzt Petra Gelbarth.

Die drei Frauen kommen alle aus dem Murgtal und sind hier tief verwurzelt. Anja Wunsch arbeitet seit elf Jahren in der Gaggenauer Geschäftsstelle. Für Petra Gelbarth war die Geschäftsstelle vor 30 Jahren der erste Einsatzort in ihrer Zeit bei dem Medienunternehmen, wie sie berichtet. Nach Stationen in der Geschäftsstelle in Baden-Baden und der Chefredaktion kehrte sie 2020 wieder zurück in die Benzstadt. Ursula Brico ist seit gut fünf Jahren in Gaggenau tätig. Alle drei Frauen sind seit mehr als 30 Jahren beim Badischen Tagblatt beschäftigt.