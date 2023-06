Die Vorteile der Zusammenführung von Badischen Neuesten Nachrichten und Badischem Tagblatt liegen auch für Werbekunden klar auf der Hand: Eine höhere Reichweite, ein erweitertes Portfolio und nur noch ein Ansprechpartner.

Die Teams der Mediaberater in Mittelbaden haben gut zusammengefunden: „Früher hat man den Konkurrenten kritisch beäugt, heute sind wir Partner“, bringt es BT-Anzeigenleiter Stefan Hörig auf den Punkt.

Ein weiteres Zeichen des neuen Miteinanders ist der Umstand, dass die BNN-Mediaberater aus Baden-Baden, Rastatt und Gaggenau bereits seit dem vergangenen Jahr mit ihren BT-Kolleginnen und -Kollegen im Verlagshaus des Badischen Tagblatts im Industriegebiet Baden-Baden-Oos-West zusammenarbeiten: „Dass alle Kräfte an einem Ort gebündelt wurden, war auch gut für das Zusammenwachsen“, urteilt Florian Lang, Verkaufsleiter beim Badischen Tagblatt.

Gesamtauflage der BNN wächst durch Zusammenschluss auf 132.376 Exemplare

Durch den Zusammenschluss der beiden Verlage wächst die Gesamtauflage der BNN durch das BT auf 132.376 Exemplare. Die Wochenblätter Der Kurier, Badische Woche, WO am Mittwoch und WO zum Sonntag können von den Kunden mit einem Auftrag von Bruchsal bis Achern in einer Gesamtauflage von 626.580 Exemplaren gebucht werden: „Dies bedeutet konkret, dass wir mit unseren Wochenblättern in nahezu jeden Haushalt in den Regionen Achern, Bühl, Mittelbaden, Ettlingen, Karlsruhe, Bretten, Bruchsal kommen. Das verschafft uns unter anderem auch bei nationalen Großkunden eine starke Konkurrenzfähigkeit, um bei deren Werbekampagnen, und bei der Budgetverteilung berücksichtigt zu werden“, verdeutlicht Ulf Spannagel, Leiter Werbemarkt der BNN.

Die Badischen Neuesten Nachrichten haben in der Vergangenheit erheblich in den Online-Bereich investiert. „Die Folge für unsere Werbekunden ist nun ein zeitgemäßes digitales Werbeangebot. Davon profitieren auch die Werbekunden des BT, denen nun das gesamte digitale und crossmediale Portfolio bequem aus einer Hand zur Verfügung steht“, hebt Kerstin Boppel, stellvertretende Leiterin des Werbemarkts BNN hervor.

Neben dem Beraten der Kunden bezüglich ihrer Werbekampagnen können auch Aufträge an die hauseigene BNN Werbetechnik „LINK 133“ vermittelt werden. Dort werden die unterschiedlichsten Werbemittel wie Banner, Roll-Ups, Autofolierungen oder Messewände gestaltet und hergestellt.

Das Produktportfolio des Werbemarkts reicht mittlerweile von klassischen Anzeigen und Prospektbeilagen über digitale Werbemittel wie beispielsweise Banner, Online-PR-Anzeigen (Native Ads), Social-Media-Werbung bis hin zu individuellen Kundenprodukten wie eine Hauszeitung (inklusive redaktioneller Leistungen, Gestaltung, Druck und Verteilung).

Auch Privatkunden haben es künftig einfacher

Doch nicht nur gewerbliche Kunden haben es jetzt einfacher, sondern auch die Privatkunden in Mittelbaden: „Traueranzeigen, Danksagungen, Glückwunschanzeigen oder private Kleinanzeigen können künftig aus einer Hand fürs komplette Gebiet aufgegeben werden“, verdeutlicht BT-Anzeigenleiter Stefan Hörig.

Da der Fachkräftemangel auch für die Anzeigenexperten ein großes Thema ist, liegt der Synergieeffekt der Fusion von BNN und BT auf der Hand: „Wir waren sehr froh über den Zugewinn und haben vom starken Verkaufsteam und den gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werbemarkts vom Badischen Tagblatt profitiert“, freuen sich Kerstin Boppel und Ulf Spannagel über die schlagkräftige neue Mannschaft.

Stefan Hörig schließt sich an: „Wir haben nun gemeinsam mehr Mitarbeiter mit viel Erfahrung und Mediaberater, die sich in den jeweiligen Teams ergänzen. Damit ist eine kompetente Beratung unserer Kunden vor Ort gesichert.“