Nach Bedrohungslage: Gesuchter aus Ottenau stellt sich der Polizei

Am 25. Januar hatten Polizeikräfte das Haus eines Mannes in Ottenau umstellt. Der Gesuchte, der eine Person aus seinem Umfeld bedroht haben soll, muss mit Strafanzeigen rechnen.

Ein gesuchter Mann aus Ottenau hat sich gemeldet. Am 25. Januar hatten Polizeikräfte sein Haus umstellt. Nachdem er bei einer Hausdurchsuchung nicht gefunden wurde, suchte die Polizei mit einem Helikopter nach ihm.

Das Polizeipräsidium Offenburg hat am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung hierüber informiert. Demzufolge hatte sich der Mann gemeinsam mit der betroffenen Person aus dem persönlichen Umfeld, die er Tage zuvor bedroht hatte, und einer weiteren Angehörigen bereits am Freitagabend, 26. Januar, gegen 21.15 Uhr im Polizeirevier in Gaggenau eingefunden.

Es liegen keine Haftgründe gegen den Mann aus Ottenau vor

„Nach der Klärung der noch offenen Fragen zu den laufenden Ermittlungen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder entlassen“, teilt die Polizei mit. Es lägen keine Haftgründe vor, hieß es auf Nachfrage.

Nach Abschluss der Ermittlungen muss der Mann gleichwohl mit einer Reihe von Strafanzeigen rechnen. Hier wird es möglicherweise um mutmaßliche Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz gehen.

Ein Sprecher verwies auf die Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Nähere Informationen werde es in Absprache mit dieser Behörde nicht geben.