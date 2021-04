Das Pflegebündnis Mittelbaden hatte sich im Dezember 2020 mit einem Sechs-Punkte-Forderungskatalog in die politische Diskussion über eine Pflegereform eingebracht. Verwiesen wurde darauf, dass hier Pflegeexperten aus der Praxis zu Wort kommen. Zu den Forderungen gehört unter anderem, dass angemessene Personalschlüssel erarbeitet werden müssten, die sich am konkreten Bedarf der Bewohner in den Einrichtungen orientieren. Die bessere und tariflich abgesicherte Bezahlung der Pflegekräfte ist ebenso im Katalog zu finden wie die Deckelung der Eigenanteile für die Heimbewohner. Auch müsse mehr in die Ausbildung und Qualifikation der Pflege investiert werden. dor