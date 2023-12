So viel kostet der Glühwein auf dem Gaggenauer Weihnachtsmarkt

Ein warmes Getränk für die kalte Jahreszeit: Glühwein zählt zu den Klassikern des Angebots auf Weihnachtsmärkten – auch in Gaggenau. Seit Freitag ist dort der Adventsmarkt geöffnet. Doch was kostet der Glühwein?

Sandarina Bürstlein tippt mit dem Zeigefinger auf eine rote Holztafel. „Die Preise sind genauso wie im Vorjahr“, sagt sie. Mit ihrem Mann Max betreibt sie seit rund fünf Jahren das Winzerhäuschen auf dem Gaggenauer Rathausplatz. 3,50 Euro kostet dort der rote, vier Euro der weiße Glühwein.

Unser Verkaufsschlager ist tatsächlich der Dornfelder. Sandarina Bürstlein

Buden-Betreiberin

Am gefragtesten ist bei den Besuchern aber ein anderer heißer Wein: „Unser Verkaufsschlager ist tatsächlich der Dornfelder“, betont Bürstlein. Der schmecke etwas anders als der normale Glühwein, sei weniger süß. Kostenpunkt: vier Euro.

Sehr gefragt sei in diesem Jahr auch der Rosé-Glühwein für vier Euro, der neu ins Angebot aufgenommen wurde. „Auf der Hitliste kommt der klassische Glühwein erst dahinter“, sagt Bürstlein. Heißer Alkohol wird auf dem Adventsmarkt praktisch an jeder Ecke angeboten. Der rote Glühwein kostet überall 3,50 Euro. Damit ist das Preisniveau etwas niedriger als etwa in Baden-Baden, wo man bis zu vier Euro zahlt.

„3,50 Euro für einen Glühwein sind kurz vor der Schmerzgrenze“, sagt Siegfried Huck aus Muggensturm. Dennoch lassen er, seine Frau Ute, Heide und Gerhard Koch es sich an diesem Montagnachmittag nicht entgehen, auf einen Glühwein anzustoßen. „Zum ersten Mal in diesem Jahr“, wie Heide Koch aus Hörden anmerkt.

Auf die Frage nach ihrem Lieblings-Glühwein einigen die vier sich schnell. Die Antwort lautet: Dornfelder mit Amaretto. Beim Winzerhäuschen kostet das 5,50 Euro. Im Weinzelt ganz hinten auf dem Sandplatz beim Rathaus setzt man hingegen nur auf weißen Glühwein. Der ist mit 3,50 Euro etwas günstiger als beim Winzerhäuschen.

Heiko Kraft liefert eine Erklärung: Er sei in Vollzeit angestellt und betreibe seinen Stand lediglich nebenher. „Das Entscheidende ist doch, dass sich die Leute auf dem Adventsmarkt wohlfühlen können.“

Am Gaggenauer Rathausplatz gibt es fünf Glühwein für 15 Euro

Und warum nur weißer Glühwein? „Der ist für viele Leute einfach bekömmlicher“, sagt Kraft. In der Nähe des Weinzelts und ebenfalls auf dem Sandplatz befinden sich drei weitere Stände, an denen Glühwein angeboten wird. Derweil setzt Robin Schneider in seiner Bude auf dem Rathausplatz vor dem Modehaus Z. Müller auf folgende Aktion: Fünf Glühwein für 15 Euro.

In diesem Fall ist ein roter oder weißer Glühwein von sonst 3,50 auf drei Euro reduziert. „Das Angebot wird sehr gut angenommen“, sagt Schneider.

Wiederum ein anderes Konzept verfolgt Christian Senekovic. An seinen beiden Ständen auf dem Rathausplatz verkauft er nicht nur Essen wie etwa Cevapcici-Burger oder Churros. Auch Affentaler Glühwein steht zur Auswahl – für 3,50 Euro. Senekovic: „Das breite Angebot kommt bisher echt gut an.“