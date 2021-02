Daimler ist Pächter

Könnte eine Stellfläche an der B462 in Gaggenau zum Lkw-Parkplatz werden?

Auch im Murgtal fehlen Parkplätze für Lkw. Das Land will auch bestehende Flächen nutzen. In Gaggenau kommt eventuell der städtische Parkplatz an der B462-Abfahrt Gaggenau-Mitte in Frage. Doch es gibt viele Fragezeichen.