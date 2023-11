Zum dritten Mal lädt die Weisenbacher Künstlerin Senja Haitz am 25. und 26. November zum Weihnachtsmarkt in und um ihr Künstlerhaus Rossmeisl ein. Wir verraten, worauf sich die Besucher freuen können.

In Weisenbach gibt es nicht jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Wenn die Gemeinde pausiert, ist Senja Haitz schon zweimal eingesprungen. Zum dritten Mal nach 2016 und 2018 ist das jetzt der Fall, wenn die Künstlerin am 25. und 26. November ihr Atelier in der Gaisbachstraße 35 öffnet. Dort gibt es dann nicht nur Kunsthandwerk zu bestaunen.

„Wir machen das immer versetzt“, sagt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Damit man sich in der Gemeinde nicht in die Quere kommt und gegenseitig Konkurrenz macht. Wegen Corona hat es nun etwas länger gedauert, ehe es im Künstlerhaus Rossmeisl wieder so richtig weihnachtet.

Graffiti-Künstler und Karikaturist performen auf dem Weihnachtsmarkt

Senja Haitz ist die Vorfreude auf das Weihnachtsmarkt-Wochenende anzumerken. Sie freut sich vor allem über den großen Zuspruch, den sie von Familie, Freunden und Bekannten erfährt. „Das ist eigentlich immer so, wenn wir hier was machen“, lächelt sie. Und denkt dabei etwa an den großen Erfolg der jüngsten After-Work-Party.

Wie im August kann die selbstständige Künstlerin auch Ende November wieder auf ein großes Team ehrenamtlicher Helfer setzen. „Circa 30 Leute sind an den zwei Tagen im Einsatz“, blickt sie voraus. Neben Familie und Freunden des Künstlerhauses, die Schichten in Verkauf und Bedienung übernehmen, ist auch „Güni’s Griller“ wieder mit von der Partie. Der Gernsbacher kommt mit seinem Foodtruck.

„Mir ist natürlich wichtig, dass die zwei Tage viel mit Kunst zu tun haben“, betont Haitz. Und da hat sie ein großes Angebot zusammengestellt. Die Besucher können sich auf zehn kreative Köpfe freuen, die ihre vielfältigen Stücke zeigen und zum Kauf anbieten. Darunter Nützliches und Dekoratives aus Filz, handgerührte Naturseifen, ausgefallene Töpferarbeiten und natürlich Senja’s einmalige Pinselstriche. Bunt wird es für kleine Besucher beim Kinderschminken und mit Glitzertattoos.

Auch musikalisch ist viel geboten. Show-Act-Trommlerin Leonie Klein aus Karlsruhe sorgt am Samstag gegen 18 Uhr für bis zu 1.000 Beats pro Minute. „Technische Perfektion und fesselnde Performance“, hieß es jüngst in Kritiken dieser Zeitung zur Schlagzeugerin, die sich der Neuen Musik verschrieben hat.

Am Sonntag singt gegen 15 Uhr der Familienchor unter der Leitung von Claudia Mnich. Danach kommt gegen 17 Uhr der Nikolaus. „Er hat Geschenke für die Kinder im Gepäck“, kündigt Senja Haitz an.

Die Gäste können Graffiti-Künstler Smile und Karikaturist Tristan am Sonntag bei der künstlerischen Arbeit zuschauen. „Um junges Publikum anzusprechen“, habe sie einen professionellen Sprayer gesucht. Und einen Karikaturisten wollte sie schon immer mal in ihr Atelier einladen. „Das ist mal etwas anderes“, freut sich Haitz auf die Karikaturen der Besucher, die innerhalb von maximal fünf Minuten entstehen.

B-Mädchen des Hockeyclubs Gernsbach verkaufen Waffeln

Neben Herzhaftem aus dem Foodtruck gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in der Gaisbachstraße Crêpes und Waffeln. Sie werden von den B-Juniorinnen des Hockeyclubs Gernsbach verkauft. Die Tochter von Senja Haitz spielt dort. Sie hilft mit ihren Mannschaftskameradinnen beim Weihnachtsmarkt mit. Damit füllen die Mädchen ihre Teamkasse auf. Am Sonntag gibt es außerdem Kaffee und Kuchen.