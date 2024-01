Weiter auf Rekordkurs: So war das Wetter im Murgtal im Jahr 2023

Das Wetterjahr im Gesamten: Im Gegensatz zu früheren warmen Jahren, die von Trockenheit und Hitzewellen begleitet waren, war 2023 zwar ebenfalls warm, aber feucht. Hohe Niederschlagsmengen einerseits, erneut eine positive Sonnenscheinbilanz andererseits. Der Durchschnittswert aller Monate der Wetterstation Ottenau betrug 13,8 Grad Celsius.

Ein milder Start in das neue Jahr ging in ein durchwachsenes und manchmal zu kühles und nasses Frühjahr über. Der fünftwärmste Juni seit Beginn der Temperaturmessungen und ein Juli mit Temperaturwerten jenseits der 30 Grad kennzeichnen den Sommer. Der Maximalwert der Wetterstation von Dieter Kraft in Ottenau wurde am 9. Juli mit sommerlichen 37,7 Grad Celsius erreicht.

Übertroffen wurde dieser Wert durch das mittelfränkische Möhrendorf-Kleinseebach. Dort kletterte das Quecksilber am 15. Juli auf stolze 38,8 Grad Celsius. Dies bedeutet den bundesweiten Höchstwert für 2023.

Der September wurde dank Sommernachschlag zum wärmsten September seit Beginn systematischer Wetteraufzeichnungen in Deutschland im Jahr 1881 (Quelle: DWD). Die spätesten Sommertage – also Tage ab 25 Grad Celsius Höchsttemperatur – seit Messbeginn folgten dann im Oktober. Nach einem sehr trüben und niederschlagsreichen November neigte sich das Jahr dem Ende entgegen. Nach anfänglicher Kälte entwickelte sich der Dezember frühlingshaft.

Insgesamt brachte 2023 an der Wetterstation Ottenau einen Gesamtniederschlag von 1.277,2 Litern pro Quadratmeter bei 178 Niederschlagstagen und 2.195 Stunden Sonnenschein. Damit war Baden-Württemberg neben Bayern die sonnigste Region 2023 (Quelle: DWD).

Januar: unangenehm und trübe

Der Januar 2023 zählt laut DWD zu den zehn wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881. Anfänglich frühlingshafte, rekordverdächtige Temperaturwerte. Die ersten beiden Dekaden waren sehr niederschlagsreich, in der letzten Dekade war es sehr kühl. Sonnenscheinstunden: 34,8; an manchen Tagen wurden keine Sonnenstunden aufgezeichnet. Durchschnittstemperatur: 6,4 Grad Celsius. Höchsttemperatur: 20,6 Grad Celsius am 1. Januar.

Februar: im Murgtal mild, im Hochschwarzwald Dauerwinter

Der Februar 2023 war zu warm und folgte dem Trend der vergangenen Monate. Anfänglich war es noch recht winterlich und kühl. Der Gesamtniederschlag mit dürftigen 24,6 Litern an elf Niederschlagstagen war nur ein gutes Drittel des Normalsolls von 68 Litern. Beim Sonnenschein lagen wir dagegen an erster Stelle, 102,8 Sonnenscheinstunden konnten sich schon sehen lassen. Die Durchschnittstemperatur lag bei 5,8 Grad Celsius.

Der regenreichste März seit 20 Jahren

Der März 2023 begann trocken, ehe zum Ende der ersten Dekade Regen einsetzte. An manchen Tagen wurden mehr als 20 Liter pro Quadratmeter aufgezeichnet. Der Gesamtniederschlag summierte sich auf 166,8 Liter an 16 Tagen. Das Märzwetter war kunterbunt. Auch die Temperaturwerte hüpften zwischen kalt und frühlingshaft warm mit mehr als 20 Grad Celsius.

April: Achterbahn der Temperaturen im Murgtal

Der April 2023 war deutschlandweit betrachtet der erste April seit 15 Jahren, der zu nass war. Die Vegetation reagierte mit satten grünen Wiesen; Obstbäume und Gärten blühten auf. „April, April, der macht, was er will!“ – Der Monat machte seinem Namen alle Ehre, die Temperaturen fuhren wilde Achterbahn. Von frühlingshaften warmen Tagen bis Frost, alles war vertreten. Niederschläge wurden an manchen Tagen von heftigen Gewittern und stürmischen Böen begleitet, örtlich wurden gar Hagelniederschläge gemeldet.

Der trockene Wonnemonat Mai

Der Mai 2023 brachte erste Sommertage mit mehr als 25 Grad Celsius. Er war aber auch deutlich zu trocken. Anfänglich noch etwas launisch, wurde er im weiteren Verlauf ein Wonnemonat. Ab Mitte des Monats blieben die bisherigen Niederschläge gänzlich aus. Östliche Winde und hoher Luftdruck sorgte dann bei uns für ruhige und angenehme Frühsommergefühle. Das Pfingstfest konnte bei bestem Wetter ausgiebig genossen werden.

Juni mit Starkregen und heißen Tagen

Der Juni 2023 war in Baden-Württemberg mit 340 Sonnenstunden der zweitsonnigste Juni seit Aufzeichnungsbeginn. Der Sommer hatte uns fest im Griff. Niederschläge gab es, wenn überhaupt, nur bei Gewittern. Örtlich begrenzt führten diese zu Starkregen und teilweise zu Unwettern. In Summe war es aber ein herrlicher Sommermonat, an allen Tagen wurden Temperaturen von 25 Grad oder mehr gemessen. An neun Tagen wurden sogenannte heiße Tage aufgezeichnet, mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Der Juli im Murgtal: nass und viel Sonne

Der Juli 2023 brachte ergiebigen Regen, aber auch leicht überdurchschnittliche Sonnenscheinstunden. Anfangs hochsommerlich mit vielen örtlich starken Gewittern und zeitweilig stürmischen Winden. Zu Beginn der letzten Dekade stellte sich eine unbeständige Wetterlage ein, es wurde deutlich kühler und regenreicher.

August: Hitze, Kühle und viel Regen

Der August 2023 war so regenreich wie seit 2010 nicht mehr. Tropische-schwüle Hitze und frühmorgendliche Kühle brachten eine Achterbahn der Temperaturen mit sich. Gerade in den frühen Morgenstunden sank das Thermometer auf weniger als 20 Grad Celsius. Das konnte man schon als die ersten herbstlichen Zeichen deuten. Gleichwohl wurde die Marke von 30 Grad Celsius an zwölf Tagen überschritten.

Ein goldener, trockener September

September 2023: Auch er ein rekordverdächtiger Monat im Murgtal. Sommer statt Herbstbeginn Dank anhaltender Hochdruckeinflüsse meist sehr sonnenscheinreich und deutlich zu trocken. Allein an zehn Tagen wurde die Temperaturmarke von 30 Grad überschritten, die Sommertage mit 25 Grad oder mehr summierten sich auf sensationelle 22 Tage. An ebenso rekordverdächtigen 243 Stunden wurde Sonnenschein registriert.

Oktober im Murgtal: mild und mit viel Regen

Oktober 2023: Von kalendarisch angesagter herbstlicher Witterung war zunächst nichts zu spüren: Äußerst milde Temperaturen, aber auch sehr viel Regen prägten das Gesamtbild. Bemerkenswerte zehn Sommertage mit Werten ab 25 Grad Celsius zeichnete unsere Wetterstation in Ottenau auf. Überwiegend war es deutlich zu mild. Nach einem kurzen, aber heftigen Temperaturrückgang zur Monatsmitte wurde es spürbar niederschlagsreicher, aber auch wieder deutlich milder.

Sturmtiefs und Regengüsse im November

November 2023: Mild und trübe. Sturmtiefs, heftig anhaltender Regen, wenig Sonnenschein, zur Mitte des Monats deutlich und spürbar kühler: Es war eigentlich alles dabei im Murgtal-November! Der Gesamtniederschlag von 209,4 Litern pro Quadratmeter fiel an insgesamt 27 Niederschlagstagen. Nur drei Tage im November waren somit trocken. Zur Mitte des Monats, sanken die Temperaturen deutlich in den winterlichen Bereich, in den höheren Lagen fiel der erste sichtbare Schnee. Zum Monatsende wurde es sogar in den Niederungen zeit- und gebietsweise weiß.

Milder Dezember mit viel Regen

Dezember 2023: Sehr mild und unglaublich regenreich auch im Murgtal. Nach einem winterlichen Start setzten sich ab dem zweiten Adventswochenende milde Luftmassen durch. Die Durchschnittstemperatur an der Wetterstation von Dieter Kraft in Ottenau lag bei hohen 7,0 Grad Celsius. Der Niederschlag summierte sich auf 137 Liter pro Quadratmeter an 24 Niederschlagstagen. Der Silvestertag erwies sich mit frühlingshaften 15,1 Grad Celsius erneut als Temperaturrakete des Monats. Der Spitzenwert von Silvester 2022 wurde allerdings deutlich verfehlt.