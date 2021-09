Wenige Tage vor Ferienende hat die Stadt Achern ihr Konzept für den Unterrichtsbeginn vorgestellt. Man will so viel Normalität wie möglich schaffen, sind sich Schulen und Politik einig.

Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht – mit diesen drei Prinzipien startet die Stadt Achern in das neue Schuljahr. Vertrauen deshalb, weil man auf die Ehrlichkeit der Eltern setzt, wenn es um die Frage geht, ob ihre Grundschulkinder negativ auf das Coronavirus getestet sind.

Hoffnung und Zuversicht, weil die vorgesehenen Maßnahmen zur Eindämmung einer Infektion sich eher am unteren Rand dessen bewegen, was angesichts der hohen Infektionsrate durch die Delta-Variante zu erwarten wäre.

Schließlich hatten sich in der vergangenen Woche in kürzester Zeit mehr als 60 Menschen allein in Achern angesteckt.