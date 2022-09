Dirk Duffner arbeitet seit einigen Monaten als Citymanager. Vormittags ist er in Achern unterwegs, Nachmittags arbeitet er im familieneigenen Reisebüro in Sasbachwalden. Was hat er in den ersten Monaten erreicht?

Er ist Geschäftsmann mit Verkäuferqualitäten und stellt „Achern aktiv“, den Verein für Handel und Gewerbe, auf neue Füße. In den ersten Monaten hat Dirk Dufner schon einiges bewegt. Vormittags ist er mitten in Achern präsent. Nachmittags arbeitet er im familieneigenen Reisebüro in Sasbachwalden.

Für einen Betriebswirt, Tourismusfachmann und Reisebüro-Mitarbeiter waren die Corona-Jahre mehr als demotivierend. „Ich wollte wieder gestalten und Erfolge erzielen“, nennt Dirk Dufner einen Grund für seine neue Teilzeitstelle als Citymanager in Achern. „Achern aktiv“ als Marke voranzubringen, sei sein Ziel.

Citymanager für Achern sieht sich als Kummerkasten

Bis 2021 hatte der Verein ein Büro im Haus des Vorsitzenden, der nebenberuflich und ehrenamtlich die Geschäfte führte. Inzwischen gibt es eine Geschäftsstelle im Erdgeschoss des Volksbank-Gebäudes. Sie ist mit einem Schreibtisch und einem angebauten Besprechungstisch ausgestattet. Der Blick durch die Glasfassade geht auf den Rathausplatz.

Die Großbaustelle für den Umbau von Rathaus- und Marktplatz beschäftigt den neuen Citymanager ziemlich. Dass die betroffenen Geschäftsleute unter Umsatzeinbußen leiden, weiß er aus vielen Gesprächen.

Er sei ihr Kummerkasten und gebe die Hinweise an die Stadtverwaltung weiter, mit der er gut zusammenarbeite. Die Stadt Achern unterstützt „Achern aktiv“ nach Auskunft der Vorsitzenden Monika Ross mit 70.000 Euro pro Jahr, damit der Verein Aktionen in der Innenstadt organisiert und veranstaltet.

Der Bonus kommt bei unseren Mitarbeitern supergut an. Simone Sindram, Heimleiterin

Während seine Kollegin Sandra Vierthaler zehn Stunden pro Woche die Buchhaltung macht, ist Dirk Dufner an 20 Stunden pro Woche beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehört es, neue Mitglieder zu gewinnen. Seit Mai steigerte er die Zahl um acht auf 105 Voll- und Fördermitglieder. Auch das Marketing für die Achern Card und die neue Gutscheinkarte hat er übernommen.

Zeigt Kunde die Achern Card vor, wird ein Rabatt notiert

Seit Kurzem bestellt die Pflegeeinrichtung Villa Antika jeden Monat Gutscheinkarten, die mit Beträgen zwischen zehn und 50 Euro aufgeladen sind. „Der Bonus kommt bei unseren Mitarbeitern supergut an“, sagt Heimleiterin Simone Sindram.

Die neue digitale Gutschein-Karte gibt es für Privatpersonen im Kaufhaus Peters, bei Schuh Schäfer, in der Hauptstelle der Sparkasse Offenburg-Ortenau in Achern und in der Volksbank-Geschäftsstelle. Sie kann mit dem gewünschten Betrag geladen, verschenkt und dann in vielen teilnehmenden Geschäften eingelöst werden.

Darüber hinaus bietet „Achern aktiv“ seit mehr 15 Jahren die Achern Card an. Zeigt ein Kunde sie in den teilnehmenden Geschäften beim Einkauf vor, wird ein Rabatt notiert und ab 15 Euro von Achern aktiv als Gutschein ausbezahlt.

Die Menschen sind von Kultur und Veranstaltungen entwöhnt. Monika Ross Dirk Dufner, Vorsitzende „Achern aktiv“

Die Karte habe mehr als 16.000 Nutzer, sagt Vorsitzende Monika Ross Dirk Dufner bewirbt „Achern – die Einkaufsstadt mit Herz“ und seine Einzelhändler und Gewerbetreibenden jetzt auch offensiv auf Facebook und bedient den Kanal „acherncity“ bei Instagram.

Interessengemeinschaft Einzelhandel in Sasbachwalden löste sich auf

Nach der Corona-Krise alles wieder in Gang zu bringen, sei gar nicht leicht, sagt er: „Die Menschen sind von Kultur und Veranstaltungen entwöhnt.“ Die nächste große Aktion sei das Streetfood Festival in Achern am 23. und 24. September in Verbindung mit einem langen Einkaufswochenende.

Die Geschäftsleute in Sasbachwalden haben durch Dirk Dufners neue Tätigkeit das Nachsehen. Sie waren dorfintern in der Interessengemeinschaft Einzelhandel organisiert und wurden von dem Tourismusfachmann angeführt.

Von dieser Tätigkeit trat der 56-Jährige im Juni zurück. Weil sich kein Nachfolger fand, sei die Gemeinschaft nun aufgelöst, berichtet er. Nicht berührt von seinem neuen Amt ist sein Ehrenamt als Gemeinderat für die CDU-Fraktion in Sasbachwalden.