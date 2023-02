Auch die Nordtangenten-Planung läuft

Der Klinik-Neubau ist „ein großes Ding für Achern“

Beim Klinikprojekt in Achern geben alle Beteiligten mächtig Gas. Noch in diesem Jahr will man mit dem Bau beginnen. Flott voran geht es auch in Sachen „Nordtangente“.