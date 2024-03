Ex-AfD-Chef bestätigt BNN-Bericht

EU-Abgeordneter Jörg Meuthen hört auf: Vom Plenarsaal in den Hörsaal

Jörg Meuthen tritt im Juni nicht mehr zu EU-Wahl an. Das bestätigte der Ex-AfD-Chef am Samstag. Künftig will er wieder an der Verwaltungshochschule Kehl lehren. Doch es gibt Widerstand.