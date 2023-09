Jörg Meuthen ist schon wieder solo. An diesem Freitag erklärte der Europaabgeordnete aus Achern nach eigenen Angaben gegenüber dem Bundesvorstand der Deutschen Zentrumspartei seinen Austritt aus der Partei.

Meuthen räumt damit sein Scheitern ein, aus der Kleinspartei eine Kraft zu formen, die in Landtage und sogar in Bundestag und Europaparlament einziehen sollte.

Meuthen begründet den Schritt in einer am Nachmittag verbreiteten Erklärung, in der er auf den kommunalen Charakter der einst so bedeutenden Partei abhebt.

Meuthen räumt sein Scheitern ein

„Ich habe heute meinen Austritt aus der Zentrumspartei erklärt, weil ich im Laufe meiner Mitgliedschaft erkennen musste, dass das Zentrum doch eine rein auf kommunaler Ebene tätige Partei ist, bei der die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit auf den Ebenen der Länder, des Bundes und der Europäischen Union derzeit nicht gegeben sind und sich mit den vorhandenen Mitteln auch nicht in mittlerer Frist schaffen lassen“, so Meuthen.

Diese seien aber die politischen Bereiche, in denen seine Arbeit stattfinde. Meuthen: „Ich habe allerhöchsten Respekt vor der so immens wichtigen kommunalpolitischen Arbeit, bin aber selbst kein Kommunalpolitiker. Im Zentrum bin ich durchgängig integren und anständigen Menschen begegnet, mit denen den Versuch einer Zusammenarbeit in Richtung Bundes- und Europapolitik zu wagen mir eine Freude und Ehre war.“

Ich verlasse die partei ohne Groll. Jörg Meuthen

Ex-Mitglied des Zentrums

Meuthen: „Ich verlasse die Partei ohne jeden Groll, ohne Konflikte und in Wertschätzung und Hochachtung der aktiven Mitglieder der Partei, denen ich in der Zeit meiner Mitgliedschaft begegnet bin.“

Der Parteivorsitzende der Zentrumspartei, Christian Otte, äußert zu Meuthens Austritt: „Die Zentrumspartei bedauert den Austritt von Jörg Meuthen aus der Partei sehr, sie versteht ihn aber auch. Das Zentrum hat derzeit seine Kernkompetenz überwiegend in seiner erfolgreichen kommunalpolitischen Arbeit.“ Meuthen sei vor allem Landes- und Europapolitiker. Für diese Bereiche fanden sich leider nicht genügend Mitstreiter.

„Die Zusammenarbeit mit Jörg Meuthen in den 15 Monaten seiner Mitgliedschaft war zu jeder Zeit vertrauensvoll, kooperativ, fachlich interessant und menschlich sehr angenehm. Es wurden von und mit ihm viele gute, neue Impulse in die Partei hineingetragen.“

Man haben vereinbart, einander freundschaftlich in dem guten Geist verbunden zu bleiben, der die gemeinsame Zeit in der Partei prägte. Wir wünschen Jörg Meuthen für seine persönliche Zukunft wie für seine weitere politische Arbeit alles erdenklich Gute.“