Wenige Stellenwechsel in der evangelischen Landeskirche: Ein weiterer Pfarrer oder eine weitere Pfarrerin ist in Achern vorerst nicht in Sicht. Das hat Folgen.

Als Pfarrerin in Teilzeit ist Katrin Bessler-Koch das Gesicht der großen evangelischen Kirchengemeinde Achern mit Lauf und Sasbach. Sie ist froh, dass sie so viel Hilfe hat. Seit dem Weggang der in Vollzeit beschäftigten Pfarrerin Felicitas Otto im Sommer wäre die Arbeit sonst nicht zu schaffen. Die freie Stelle neu zu besetzen, ist schwierig.

„Es ist viel Arbeit und vieles bleibt jetzt länger liegen“, räumt Katrin Bessler-Koch ein. Bei 4.500 Gemeindemitgliedern gibt es häufig Taufen, Trauungen und Beerdigungen. Aber es gilt auch, Konfirmanden zu begleiten und die Advents- und Weihnachtszeit zu gestalten – und das nicht nur ohne eine zweite Pfarrperson, sondern auch noch ohne Diakon Kai Palme, der für längere Zeit ausfällt.

Große Hilfen im Pfarrhaus in der Martinstraße seien Pfarrsekretärin Monika Gunz und Praktikantin Marina Möller, sagt die Pfarrerin. Auch Dirk Jöst als Vorsitzender des Kirchengemeinderates und viele Ehrenamtliche sowie Pfarrer im Ruhestand unterstützen die Gemeinde.

Personalprobleme in Achern sind kein Einzelfall

Freie Pfarrstellen neu zu besetzen, sei zur Zeit „überhaupt nicht einfach“, erklärt Gabriele Hofmann vom Referat „Personal und Strategie“ beim Evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe. Fünf evangelische Gemeinden in Baden haben aktuell freie Pfarrstellen ausgeschrieben. Zehn weitere fanden durch ihre Ausschreibung niemanden und sind jetzt im Besetzungsverfahren – darunter auch Achern.

Das Besetzungsverfahren folgt auf eine nicht erfolgreiche Ausschreibung einer Stelle. Dabei versucht das Personalreferat, eine konkrete Person für eine konkrete Stelle vorzuschlagen. Diese würde sich dann in der Gemeinde vorstellen und der Ältestenkreis müsste entscheiden, ob sie eingestellt wird. Leider gebe es derzeit wenig Stellenwechsel in der Landeskirche, sagt Gabriele Hofmann und nennt den laufenden Transformationsprozess in der Evangelischen Kirche in Baden als möglichen Grund: „Viele warten damit noch.“

Vakante Stelle in Achern soll auf jeden Fall besetzt werden

„Die evangelische Kirchengemeinde Achern im Kirchenbezirk Ortenau sucht einen Pfarrer, eine Pfarrerin oder ein Pfarrehepaar“ heißt es in der Ausschreibung. Als Vorzüge des Arbeitsplatzes werden „eine reizvolle Vielfalt landschaftlicher und kultureller Möglichkeiten, ein großzügiges und familienfreundliches Pfarrhaus in zentraler Lage und ein Gemeindesaal mit schönem Garten mitten in der Stadt“ genannt. Interesse angemeldet hat bislang niemand.

„Achern ist eine Region, die nicht besonders gesucht ist“, versucht die Personalverantwortliche in Karlsruhe eine Erklärung. Hauptgrund seien die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Partner der Pfarrpersonen. Deshalb sei beispielsweise die Metropolregion Rhein-Neckar als Einsatzort beliebter. „Ich mache ziemlich viel Werbung für Achern, aber bisher war ich damit noch nicht erfolgreich“, so Gabriele Hofmann.

Ab 1. Januar werde in der Badischen Landeskirche nicht mehr in einzelnen Gemeinden, sondern in Kooperationsräumen gedacht und gearbeitet, erklärt sie weiter. Ab 2026 sollen frei werdende Stellen in sehr kleinen Gemeinden nicht mehr besetzt werden. Das treffe auf Achern aber nicht zu, versichert auf Nachfrage der zuständige Dekan in der Ortenau, Oliver Wehrstein: „Die aktuell vakante Stelle in Achern wird auf jeden Fall wieder besetzt. Die Stelle steht nicht im Stellenkürzungsplan.“

Freie Pfarrstelle in Achern wird notdürftig vertreten

Vertretung durch einen Springerpfarrer kann die Landeskirche aktuell nicht anbieten. In ganz Baden gebe es nur sechs Pfarrer im ständigen Vertretungsdienst, so Gabriele Hofmann. Sie wolle wieder jemanden für die Ortenau gewinnen, nachdem Pfarrer Uli Henze in den Ruhestand gegangen ist. Bis wieder jemand zur Verfügung stehe, könne es aber noch ein Jahr dauern.

Derzeit übernehmen in Achern Pfarrer und Pfarrerinnen aus Nachbargemeinden Kernaufgaben mit, etwa die Begleitung des Kirchengemeinderats, Geschäftsführungsaufgaben, den gemeinsamen Konfirmandenunterricht, manche Taufen und Beerdigungen, so der Dekan. Auch Prädikanten und Pfarrer im Ruhestand brächten sich ein, vor allem bei Gottesdiensten.

Ab Januar werde nicht mehr die Kirchengemeinde Achern eine unbesetzte Pfarrstelle haben, sondern der ganze neue Kooperationsraum mit den Gemeinden Kappelrodeck, Renchen und Appenweier. Darin werde dann gemeinsam geklärt, wie die Aufgaben anders organisiert werden können – so lange niemand die freie Pfarrstelle haben will.