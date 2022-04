Obstbauern und Winzer betroffen

Frostschäden werden zum Dauerproblem für die Landwirte in der Ortenau

Seit 2017 sind Frostschäden in der Landwirtschaft an der Tagesordnung. Das liegt vor allem daran, dass die Pflanzen auch in der Ortenau immer früher austreiben – und dann kalt erwischt werden.