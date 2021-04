Ein gut saniertes Denkmal ist ein trefflicher Ort zum Wohnen und Arbeiten. Doch der Weg dorthin ist steinig. Das zeigte sich bei der Revitalisierung der Illenau in Achern.

Ein bisschen von einem Abenteuer und Forscher muss man haben, wenn man sich eine denkmalgeschützte Immobilie anlacht. „Auf jeden Fall braucht man Zeit und Vorstellungskraft“, sagt Gerold Weber.

Der Chef und Gründer von Weber Solartechnik weiß, wovon er spricht. Vor rund eineinhalb Jahrzehnten „lachten“ sich seine Ehefrau Astrid und er das alte Heizhaus der Illenau in Achern an, investierten viel Herzblut, Zeit und auch Geld in das Funktionsgebäude aus dem Jahr 1904.

Es diente der Nahwärme- und Stromversorgung der Illenau, die nach Dornröschenschlaf und heftigem, politischen Ringen zu neuem Leben erwachte.