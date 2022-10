Jean-Georges Friedmann, Betreiber des Schwarzwälder Hofes und Koch des Restaurants „Chez Georges“ in Achern, geht in den Ruhestand. Da er keinen Nachfolger gefunden hat, wird das Gebäude verkauft. Die Zukunft von Hotel und Restaurant ist unklar.

Der Betreiber des Schwarzwälder Hofes an der Kirchstraße in Achern stellt zum Jahresende das Geschäft ein und geht aus Altersgründen in den Ruhestand. „Wir haben nach Nachfolgern gesucht, die das Hotel übernehmen. Es hätte auch Kandidaten gegeben, doch die haben von den Banken keine Kredite bewilligt bekommen“, berichtet Jean-Georges Friedmann, der den Schwarzwälder Hof 1987 übernommen hatte.

Über sein Restaurant „Chez Georges“ schrieben die Kritiker des Gault&Millau: „Der Hotelinhaber und erfahrene Koch Jean-Georges Friedmann präsentiert hier eine feine badisch-elsässische Küche.“

Allerdings werde das Gebäude an einen neuen Besitzer verkauft. Was dieser mit dem Objekt vorhat, sei allerdings unklar, so der 70-jährige Gastronom. Dass weiterhin ein Restaurant oder ein Hotel in dem Haus betrieben wird, hält Friedmann zumindest für möglich. Der Schwarzwälder Hof existiert seit 1925.

„Ich freue mich darauf, einmal nicht 13 bis 14 Stunden am Tag arbeiten zu müssen. Ich kann jetzt das machen, wofür ich nie Zeit gehabt habe“, äußert sich Friedmann zu seinen persönlichen Lebensplänen.

Er wolle auch mehr Zeit in seiner französischen Heimat verbringen. Die Aufgabe des Unternehmens sei nicht auf betriebswirtschaftliche Probleme zurückzuführen.