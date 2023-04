Am 2. April findet in Mösbach der Kirschblütenzauber statt. Das Dorf verwandelt sich in eine Fest- und Schlemmermeile mit Handwerker- und Kunstausstellung, sowie geführten Wanderungen.

Die ersten Bäume blühen und in Mösbach dreht sich wieder alles um die Kirsche. Am Sonntag, dem 2. April, findet nach den Corona-Lockdowns wieder der Kirschblütenzauber statt. Dabei verwandelt sich das ganze Dorf zwischen Obst und Reben entlang von zehn Hofläden und Gaststätten in eine einzigartige Fest- und Schlemmermeile.

Der Innenortsbereich wird ab den vier Ortseingängen zur autofreien Zone. Sperrungen und Parkplätze sind ausgewiesen.

Programm-Highlights beim Kirschblütenzauber

Um 11 Uhr eröffnet Ortsvorsteherin Gabi Bär bei der Drei-Kirschen-Halle den 13. Kirschblütenzauber. Mit dabei ist der bekannte Sänger Marc Marshall. Erstmals findet in der Halle eine Handwerker- und Kunstausstellung von Mösbacher Bürgern statt.

Auch eine Märchenerzählerin erfreut die Kinder um 14.30 und 16.30 Uhr bei der Drei-Kirschen-Halle. Von hier aus finden um 12 und 14 Uhr geführte Wanderungen statt. Der Rundweg von circa vier bis sechs Kilometern ist gut ausgeschildert.

Auch das Heimatmuseum in der Waldulmer Straße hat geöffnet. Hier dürfen sich die Kinder ebenfalls auf Überraschungen freuen. Den Tag über werden die Schlepper- und Oldtimerfreunde „Vor der Hornisgrinde“ unterwegs sein und ihr „Aldes Gschirr“ präsentieren.

Kostenpflichtige Shuttle-Busse fahren alle 45 Minuten

Wer den Kirschblütenzauber als Fläschchen Kirschwasser mit nach Hause nehmen möchte, muss auf einer Karte zehn Stempel der beteiligten Festwirte sammeln. Zusätzlich können die Gäste an einer Verlosung mit Preisen teilnehmen.

Während des Festes werden kostenpflichtige Shuttle-Busse eingesetzt, die alle 45 Minuten fahren. Haltestellen sind am Bahnhof in Achern, in der Illenauer Straße sowie am Bahnhof in Oberachern. Die Shuttle-Busse