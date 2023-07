Mehrtägiges Festival lockt nach Achern zur Illenau

Die revitalisierte Illenau und ihr zukünftiges Kulturforum werden vom 22. bis 30. September mit einem großen Open-Air-Festival gefeiert. Ein Galaauftritt des legendären „Ukulele Orchestra of Great Britain“, die „Best-Of“-Bühnenshow von Alfons und eine spektakuläre Laserprojektion gehören zu den Glanzlichtern des Programms.

„Das Kulturforum Illenau wird im kommenden Frühjahr fertiggestellt. Damit ist die Revitalisierung des Zentralgebäudes abgeschlossen“, freute sich Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) bei der Vorstellung des Festivals. Für die städtische Kultur und die Angebote der Musikschule böten sich dadurch ganz neue Möglichkeiten.

Sparkasse unterstützt das Festival in Achern mit einem sechsstelligen Betrag

Um das kostenlose Programm möglich zu machen, habe man bereits über Jahre Spendengelder der Regionalstiftung der Sparkasse Offenburg/Ortenau angespart. „Wir können dadurch das Festival mit einem sechsstelligen Betrag unterstützen“, erklärte Sparkassen-Vorstand Alexander Meßmer im Rahmen einer Pressekonferenz.

Zum offiziellen Auftakt des von Nicole Reuther, der Acherner Kulturbeauftragten, kreierten Festivals lädt die Stadt am 22. September, ab 18 Uhr zur Feierstunde. Schauplatz ist der mit einem „Magic Sky“ überdachte und damit über die Dauer des Festivals regensicher gemachte Serenadenhof.

Nach einer Ansprache von Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und einem Sektempfang beginnt um 20 Uhr das Konzertprogramm. Die Stars des Abends, das international gefeierte „Ukulele Orchestra of Great Britain“, konnten sogar bereits die ehemalige Königin begeistern. Die witzigen Briten versammeln in ihrer Show alle Genres vom Pop über Rock bis zur Klassik.

Für kostenlose Eintrittskarten müssen sich Interessierte ab dem 14. August per E-Mail anmelden.

Auch ein Gottesdienst gehört zum Festival-Programm

Die Gelegenheit zum Besuch eines ökumenischen Gottesdiensts wird am Samstag um 11.45 Uhr geboten. Pfarrerin Katrin Bessler-Koch und Pfarrer Christof Scherer erinnern unter der Überschrift „Miteinander“ an die Geschichte der Illenau und ihrer sogenannten „Simultankirche“.

Für die Jüngsten sind die um 13.15 Uhr gezeigten musikalischen „Hintertür-Geschichten“ des Buchfink-Figurentheaters geeignet. Kindern werden außerdem zahlreiche Aktivitäten, darunter eine Spielstraße mit kreativen Mitmachstationen, geboten.

Ab 16 Uhr präsentiert Maxim Maurice eine „Große Zaubershow für die ganze Familie“. Am Nachmittag kommen auch die Kabarett-Freunde auf ihre Kosten. Der Berliner Schauspieler Max Ruhbaum zeigt ab 14 Uhr sein Programm „Ein Berliner geht baden“.

Musikkabarettist Lennart Schilgen amüsiert ab 15 Uhr mit „Verklärungsbedarf“, bis ab 17.30 Uhr die PopKabarett Korff-Ludewig das Publikum zum Lachen bringt. Parallel laden ab 18 Uhr die „Creadiven“ des Illenau Theaters zu ihrem beliebten Stegreif- Improvisationen. Ab 19 Uhr erzählt die Freiburger Vokalband „anders“ ihre zumeist witzigen Kurzurlaub-Geschichten.

Auf Kabarett folgt Streichmusik

Ab 20 Uhr geben das Junge Streichorchester und das Sinfonieorchester der Musikschule Achern-Oberkirch ihr Jahreskonzert. Gegen 22.15 Uhr setzt Manuel Brommer die Illenau zur live gespielten Musik von Carmen mit einer Lasershow in Szene.

Am Sonntag ab 11.30 Uhr ist erneut „anders“ und ab 13 Uhr die Zauber- und Akrobatikshow von Maxim Maurice zu sehen. Das Illenau Theater präsentiert ab 14.15 Uhr eine gekürzte Fassung des Märchens „Rumpelstilzchen“. Murat Coşkuns interaktives Drum-Mobil macht um 15 Uhr im Arkadenhof Station. Zum Gratisprogramm des Festivals gehört schließlich um 16.30 Uhr noch ein Auftritt der bekannten Folkband „Northern Light“.

Ab 19 Uhr ist als erste gong-Veranstaltung der Saison Alfons in seiner „Le Best of Show“ zu erleben. Als Gäste der Serenadenbühne sind am Dienstag, 26. September, 19.30 Uhr der Jugendchor „Unterwegs“ & Junger Chor Fautenbach zu sehen. Am Mittwoch, 19 Uhr, folgt das Illenau Theater Achern mit der Tragikomödie „Lysistrata“.

Festival endet mit Beatbox-Duo

Und am Donnerstag ab 19.30 Uhr veranstaltet die Acherner Stadtkapelle eine visualisierte Film- und Musical-Nacht. Das Ende des Festivals wird am Freitag ab 19 Uhr mit einer A-cappella-Nacht gefeiert. Nach „Accent“, einer „internationalen A-cappella-Supergroup“, ist mit „Aquabella a Cappella“ das im Genre Weltmusik renommierteste deutsche Vokalensemble zu hören. „Acoustic Instinct“, ein Beatbox-Duo aus Freiburg, soll das vokale Spektrum der gong-Veranstaltung abrunden.