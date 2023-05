Neues Parkleitsystem soll Autofahrern in Achern Leid ersparen

Wo finde ich in Achern einen freien Parkplatz? Eine Antwort auf diese Frage wird ein elektronisch gesteuertes Leitsystem geben, das nach langer Vorbereitungszeit im kommenden Jahr an den Start gehen soll.

Demnächst wird der Gemeinderat über die Vergabe der Arbeiten entscheiden: Der Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss empfiehlt dafür ein Unternehmen aus Unterensingen (Landkreis Esslingen), das im Ausschreibungsverfahren mit einem Preis von 1,09 Millionen Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte.

Das neue System wird die bestehende Beschilderung ersetzen, die wegen ihrer Unübersichtlichkeit bisweilen auch als „Leidsystem“ geschmäht wurde. Die schwäbische Firma wird die bestehende Beschilderung demontieren und das neue System installieren und zumindest in den ersten fünf Jahren auch betreiben.

1.090.000 Euro kostet das neue Parkleitsystem für Achern

Mit ihrem Preis lag sie nicht nur um zwölf Prozent unter den Schätzungen der Stadtverwaltung, sie hatte auch die Konkurrenz weit unterboten: Das nächste Angebot kam aus München und war rund 700.000 Euro teurer. Für die Finanzierung des dynamischen Parkleitsystems erhält die Stadt einen Zuschuss des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 980.000 Euro.

Die neue Technik ist Teil eines Konzepts, das nach dem Willen von Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) eine Weiterentwicklung alternativer Mobilitätsangebote mit „einem intelligenten Parkleitsystem und kundenfreundlichen Parkgebühren“ kombiniert.

Ob die Technik tatsächlich so „neu“ ist, darüber gab es in der Ausschusssitzung unterschiedliche Auffassungen: Wie es hieß, könnte man in Zeiten moderner Navigationssysteme und Handy-Apps auf die Beschilderung von Parkplätzen sogar ganz verzichten. Am Ende gab es jedoch keine Gegenstimme. Heike Schwenk (ABL) und Martin Siffling (Grüne) enthielten sich allerdings der Stimme.

Zunächst erhalten zwölf von insgesamt 18 Parkplätzen in der Innenstadt Anschluss an das dynamische Parkleitsystem, das betrifft 800 von insgesamt 1.300 Stellflächen. Weitere könnten in weiteren Ausbaustufen in das System integriert werden, so Marcus Glaser von der Bauverwaltung.

Intelligente Leitsystem im Frühjahr 2024 den Regelbetrieb aufnehmen

Die jeweils freien Stellplätze werden per Kamera oder Induktionsschleife erfasst und auf Hinweistafeln samt Parkplatzbezeichnung und Richtungspfeilen angezeigt. Die Datenübertragung erfolgt per Mobilfunk und ermöglicht auch die Weitergabe an Drittanbieter. Damit kann man sich freie Parkplätze auch auf Handy-Apps und Navigationsgräten anzeigen lassen.

Mit den ersten Bauarbeiten zur Verlegung der Stromversorgungsleitungen will die beauftragte Firma nach den Worten von Marcus Glaser bereits im Juni beginnen. Nach einer Probephase im Winter soll das intelligente Leitsystem im Frühjahr 2024 den Regelbetrieb aufnehmen.

Das dynamische Leitsystem versteht Oberbürgermeister Klaus Muttach nicht zuletzt als Förderung des Einzelhandels, dem er damit Wettbewerbsvorteile im Vergleich zu anderen Städten verschaffen möchte. Weitere Vorteile erhofft man sich im Rathaus durch eine Verringerung des Park-Such-Verkehrs und eine bessere Auslastung vorhandener Parkplätze. Auf diese Weise, so hofft man, könnten in Zukunft Investitionen in den Bau weiterer Parkflächen vermieden werden.