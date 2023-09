OB-Wahl in Achern: Newsletter und Kandidaten-Videos

In wenigen Tagen entscheiden die Acherner, wer neuer Oberbürgermeister oder neue Oberbürgermeisterin der Stadt wird: Am Sonntag, 17. September, wird gewählt. Die Redaktion begleitet den Wahlkampf auch weiterhin und stellt die vier Kandidaten und ihre Positionen in mehreren Artikeln vor – außerdem auch in vier kurzen Videos. Zudem bietet der Acher- und Bühler Bote einen Sondernewsletter zur Wahl an, mit dem die Leser auf dem Laufenden bleiben.

Was würden Sie sofort ändern, sollten Sie gewählt werden? Welche Aufgabe des künftigen Oberbürgermeisters wird die schwierigste werden? Diese und zwei weitere Fragen beantworten Carmen Lötsch (CDU), Manuel Tabor (CDU), Thomas Merkt (FBL) und Andreas Herbrandt (parteilos) jeweils in einem kurzen Video.

Gedreht wurden die Videos kurz vor Beginn des Wahl-Forums der Redaktion am 7. September: Vor der Schloßfeldhalle in Großweier mussten die Kandidaten vor der Kamera spontan auf die Fragen antworten.

Alle vier Videos sind jetzt auf dem Youtube-Kanal der Badischen Neuesten Nachrichten zu finden. Außerdem sind die Videos künftig in den Artikeln über die Kandidaten eingebunden, die online unter bnn.de bereits erschienen sind.

Zur Wahlberichterstattung gehört auch ein Newsletter, der die Leser auf die Artikel rund um die Wahl und die Bewerber hinweist. Der Newsletter erscheint mehrmals pro Woche, ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden. Einfach unter bnn.link/newsletter die E-Mail-Adresse eingeben und „Achern 2023 | Der Newsletter zur Oberbürgermeisterwahl“ auswählen.

Am Abend des Wahlsonntags wird es auf diesem Weg auch Informationen zu den Ergebnissen geben. Gerne kann man den Wahl-Newsletter außerdem zusätzlich zum aktuellen Newsletter der Redaktion für Mittelbaden und die Ortenau abonnieren.

Wer sich bisher nicht zwischen den vier Kandidaten entscheiden kann, hat am Montag, 11. September, noch einmal eine Gelegenheit, um alle Bewerber auf der Bühne zu erleben. Um 19 Uhr beginnt in der Hornisgrindehalle die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadt. Dabei stellen sich die Bewerber zuerst einzeln und in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel vor.

Im Anschluss beantworten sie Fragen von Einwohnern, die zuvor bei der Stadtverwaltung abgegeben werden konnten. Alle Fragen werden, so teilt die Stadt mit, in eine Lostrommel gelegt und während der Veranstaltung gezogen. Die Kandidaten kennen die Fragen nicht und haben für ihre Antwort jeweils eine Minute Zeit.

Im Anschluss haben die Besucher die Möglichkeit, noch Fragen an die Kandidaten zu richten, bevor diese ein abschließendes Statement abgeben. Die Stadt überträgt die Veranstaltung, moderiert von Michael Frey von der Hochschule Kehl, live auf ihrem Youtube-Kanal.