Oberbürgermeister und Landräte spielen gemeinsam Fußball in Achern. Was steckt dahinter?

Dass zum Auftakt eines Gedankenaustausches das Team Ortenau mit Landrat Frank Scherer und Oberbürgermeister Klaus Muttach knapp, aber verdient gegen das Team Rastatt mit Landrat Christian Dusch und Oberbürgermeister Hubert Schnurr im Tischkicker-Spiel siegte, hatte keinen sportlichen Grund.

„Wir sind ja Gäste in der Ortenau und da haben wir sie eben gewinnen lassen“, meinte der Bühler Oberbürgermeister freudenstrahlend, während sein Acherner Amtskollege das Spiel auf dem Julius-Hirsch-Platz politisch interpretierte: „Landrat und Oberbürgermeister ist immer ein gutes Team“, meinte Klaus Muttach nach einem harten, aber jederzeit fairen Spiel.

Dieses leitete der neue Direktor des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein, Wolfgang Brucker, souverän und konnte auch nicht verhindern, dass das Team Ortenau die Partie nach Verlängerung mit 5:4 zu seinen Gunsten entschied.

Erläuterung von Projekten

Die Landräte und Oberbürgermeister trafen sich mit dem Direktor des Regionalverbandes Südlicher Oberrhein am neuen Julius-Hirsch-Platz, wo Klaus Muttach den Gästen das Projekt Markthalle, den in Bau befindlichen IT-Campus von powercloud sowie den Landschaftspark am Mühlbach erläuterte.

Nach dem sportlich-fröhlichen Auftakt mit Tischfußball gab es einen Gedankenaustausch, bei dem Themen wie landkreisübergreifende Projekte, Radwege und Krankenhausbau angesprochen wurden. Nähere Informationen über das Gespräch sollen folgen.