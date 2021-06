Die Debatte um das Areal „Lammbrücke“ in Achern geht weiter: Der Gemeinderat hat dem überarbeiteten Bebauungsplan zugestimmt, nachdem die Empfehlung des Bauausschusses vor zwei Wochen mit nur einer Stimme Mehrheit denkbar knapp ausfiel.

Die Diskussion um das Gesicht des Acherner „Stadteingangs“ an der Lammbrücke geht weiter. Der Gemeinderat hat dem überarbeiteten Konzept zugestimmt – diesmal nicht mehr so extrem knapp wie noch vor zwei Wochen im Bauausschuss.

Das lag offenbar vor allem an einer kurzfristig noch am Sitzungstag hinzugefügten Ergänzung: Wenn der geplante Architektenwettbewerb ausgelobt wird, sollen auch Wettbewerbsbeiträge zugelassen sein, die keine Flachdächer, sondern Satteldächer vorsehen. Diese Option stieß in den Fraktionen auf offene Ohren, war aber auch Grund, konkreter nachzubohren.

Der jetzige Bebauungsplanentwurf habe mit dem Siegerentwurf aus dem ersten von zwei Teilen des Projekts, dem Ideenwettbewerb von 2017, nicht mehr viel gemeinsam.