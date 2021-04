Wir haben ganz viele Verteilzentren der Pandemie, nämlich alle Orte, an denen vergleichsweise viele Menschen unkontrolliert zusammenkommen. Da fallen mir Arbeitsplätze ein, private Feiern, Gottesdienste oder eben auch die Schulen. Allerdings habe ich mir die Frage gestellt, wo wir die Möglichkeit haben, eine unkontrollierte Verbreitung des Erregers zu unterbinden, und ich sehe die Chance, dass wir die Situation an den Schulen sehr gut in den Griff bekommen können. Es gibt eine Fülle von Instrumenten – die Impfung der Lehrer, die Maskenpflicht, auch regelmäßiges Lüften, oder eben die Teststrategien für Schüler. Ich kann nicht ausschließen, dass eine Infektion von außen in die Schulen kommt, aber ich kann verhindern, dass daraus zig oder hunderte von Fällen werden. Wir werden die Pandemie nicht so schnell in den Griff bekommen, und deshalb müssen wir als Gesellschaft begreifen, dass es mehr mögliche Antworten auf diese Herausforderung gibt als die, alles zuzumachen. Es gibt durchaus Wege, zu so etwas wie Normalität zurückzukehren.