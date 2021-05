Die Zeichen stehen auf Lockerung: Die zuletzt gesunkenen Inzidenzen der Corona-Neuansteckungen im Ortenaukreis haben ein wenig mehr Freiheit möglich gemacht. Doch wie geht es weiter?

Folgen weitere Lockerungen? Werden die Ansteckungszahlen wieder so wegbrechen wie vor einem Jahr? Welche Rolle spielen die Impfungen, welche die Mutanten?

Als größte Sorge nennt Evelyn Bressau, Leiterin des Gesundheitsamts in Offenburg, eine möglicherweise weiter fortschreitende Mutation des Erregers: „Wir wissen nicht, was das Virus in Indien oder Südamerika macht.“ Hier ein Überblick über die Lage, zusammengetragen von BNN-Redakteur Frank Löhnig.