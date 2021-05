Aufatmen an der Grenze. Von diesem Sonntag an gilt Frankreich nicht mehr als Hochinzidenzgebiet. Das wird Vieles erleichtern – und wird in der Ortenau, die vor einem Jahr massiv unter den angesichts der Neuartigkeit der Pandemie teils überstürzt angeordneten Abschottungen zu leiden hatte, mit Erleichterung aufgenommen.

Die Regelung tritt an diesem Sonntag, 23. Mai, um 0 Uhr in Kraft. Das heißt: Ein kurzer Pfingstausflug auf die andere Rheinseite wird wieder möglich. Vor allem aber entfällt die Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland, die auch für Berufspendler gegolten hatte.

Tests wird es allerdings weiter geben müssen – für Franzosen gelten auf der deutschen Rheinseite schließlich die deutschen Regeln beispielsweise in Gastronomie und Einzelhandel.

In der Ortenau freut man sich, weist aber unter der Hand darauf hin, dass sich das Robert-Koch-Institut mit der geänderten Einordnung des Nachbars ganz schön Zeit gelassen hat. „Im rheinüberschreitenden Alltag wird wieder etwas Normalität einkehren“, sagt der Kehler Oberbürgermeister Toni Vetrano (CDU) in einer ersten Einschätzung. Allerdings sind die Regelungen auf beiden Rheinseiten weiterhin nicht deckungsgleich, wie die Stadt Kehl am Samstag in einer Presseerklärung unterstreicht. Das heißt: Man sollte sich umfassend informieren.

So gilt zum Beispiel in Straßburg und weiteren elsässischen Kommunen die Maskenpflicht auch im Freien. Andererseits: Während in der Tram zwischen Kehl und Straßburg die sicheren FFP2-Masken vorgeschrieben sind, geht es auf der französischen Seite lockerer zu. Dort ist auch der einfache medizinische Mundschutz oder eine Stoffmaske ausreichend; Schals und selbstgenähte Mund-Nasen Bedeckungen allerdings gelten auch in Frankreich nicht mehr.

Corona-Regeln: Im Elsass gilt weiter eine nächtliche Ausgangssperre

Ein weiterer entscheidender Unterschied: Anders als in der Ortenau greift in Straßburg weiter eine nächtliche Ausgangssperre. Zwischen 21 und 6 Uhr darf man nur mit triftigem Grund auf die Straße. Das gilt auch für Gäste von der deutschen Rheinseite. Es empfiehlt sich, die französischen Regeln zu beachten – erfahrungsgemäß werden bei Verstößen happige Strafen verhängt.

Regeln an der Grenze zu Frankreich Von Sonntag, 23. Mai, 0 Uhr, gilt Frankreich wieder als einfaches Risikogebiet (und nicht mehr als Hochinzidenzgebiet). Dadurch erleichtert sich der Grenzübertritt deutlich. Die Testpflicht entfällt für Grenzpendler. Auch alle übrigen Einwohner des rheinübergreifenden Lebensraums brauchen für die Einreise oder Rückkehr in die Ortenau keinen negativen Corona-Test mehr, wenn sie sich im Rahmen des Grenzverkehrs weniger als 24 Stunden auf der jeweils anderen Rheinseite aufhalten. Besuche von Verwandten ersten Grades, Ehepartnern oder Lebensgefährten auf der jeweils anderen Rheinseite sind bis zu 72 Stunden möglich, ohne dass eine Test- oder Quarantänepflicht entsteht. Einreiseanmeldung und Quarantänepflicht entfallen in den genannten Fällen ebenfalls. Wer sich bei der Einreise nach Frankreich weiter als 30 Kilometer von seinem Wohnort entfernt, muss weiterhin einen negativen PCR-Test vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Nach Ankündigung der französischen Regierung soll diese Regelung noch bis zum 9. Juni gelten.

Die Stadt Kehl weist auf eine Reihe weiterer Unterschiede hin. Hier ein Überblick: Im Freien dürfen sich auf der französischen Rheinseite maximal zehn Personen treffen. Eine Unterscheidung nach Geimpften und Genesenen gibt es nicht. In der Ortenau können sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen, Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit, Geimpfte und Genesene auch nicht.

Außengastronomie in Straßburg und im Elsass: Sechs Personen an einem Tisch

In Straßburg und im Elsass ist nur die Außengastronomie geöffnet. Die Innenräume von Cafés und Restaurants bleiben bis zum 9. Juni weiterhin geschlossen. Nur die Hälfte der sonst üblichen Gästezahl darf bewirtet werden. Maximal sechs Personen dürfen gemeinsam am Tisch sitzen. Im Unterschied zur Ortenau wird kein negativer Corona-Test oder Impfnachweis verlangt. Die Maske muss am Tisch getragen werden, bis das erste Getränke oder Gericht serviert ist; sie muss auch beim Bezahlen aufgesetzt werden.

Die Geschäfte sind auf der französischen Rheinseite wieder geöffnet. Einkaufen ist ohne Anmeldung möglich. Ein negativer Corona-Test wird nicht verlangt. Pro acht Quadratmeter Verkaufsfläche darf ein Kunde eingelassen werden. In der Ortenau gilt weiterhin Einkauf nach Terminvereinbarung mit unterschiedlichen Reglungen für Getestete und nicht Getestete.