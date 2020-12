Das Land will am 23. Dezember seine drei Impfstraßen auf dem Offenburger Messegelände in Betrieb nehmen, der Kreis plant jeweils eine weitere in Offenburg auf der Messe und in Lahr in der Rheintalsporthalle. Geimpft wird in zwei Schichten, von 7 bis 21 Uhr. Das ist ein beachtliches Angebot, üblicherweise gibt es pro Landkreis nur ein Impfzentrum auf Kreisebene.