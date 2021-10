Stadtverwaltung schlägt Alarm

Bädersterben in Kehl: Im kommenden Jahr wird wohl kein Bad öffnen

Drei, zwei, eins, null: Dieser Countdown löst in Kehl keine Freude aus. 2016 hatte man drei Bäder. Davon ist inzwischen keines mehr übrig. Wer 2022 in Kehl baden will, braucht Fantasie.