Ermittlungsgruppe zu Bränden in Kehl-Neumühl eingerichtet

In der Nacht zum Montag wurden mehrere Personen kontrolliert und durch Beamte des Polizeireviers Kehl eine Vielzahl an Vernehmungen durchgeführt, die nun von den ermittelnden Beamten ausgewertet werden, so Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemeldung.

Zudem gingen etliche Hinweise aus der Bevölkerung ein, die von den Beamten bearbeitet wurden. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Unterstützung angefordert und begleitete die Maßnahmen aus der Luft.

Mögliche Spuren gesichert

Beamte der Kriminaltechnik waren bei allen Brandorten im Einsatz und sicherten mögliche Spuren, heißt es weiter in der Meldung.

Des weiteren werden Sachverständige hinzugezogen, um die Ursachen der Brände festzustellen. Nach bisherigem Ermittlungstand geht man bei den beiden Fahrzeugbränden und dem Brand der Pergola von Brandlegung aus. In welchem Zusammenhang die Brände zueinander stehen ist bisher unklar.

Ob es sich bei dem Brand des Ökonomiegebäudes in der Nacht auf Montag ebenfalls um Brandlegung handelt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen auf etwa 350.000 Euro.

Die Polizei ist im Rahmen einer Konzeption im Bereich Neumühl verstärkt unterwegs und bittet die Bevölkerung weiterhin wichtige Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen der Kriminalpolizei über die Rufnummer 0781/21-2820 oder in dringenden Fällen über 110 mitzuteilen.