Feuer in Lahr: Auch Frau des früheren Ersten Bürgermeisters gestorben

Nach dem Brand an Ostersonntag in Lahr ist auch die Frau des früheren Ersten Bürgermeisters, Joachim Heil, in einer Klinik gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Mittwoch mit.

Ihr Mann war bereits in der Nacht auf den 10. April im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers am 9. April laufen nach wie vor. In Lahr hatte es nach dem folgenreichen Brand eine in breiter Öffentlichkeit geführte Diskussion um die so genannte Alarm- und Ausrückordnung der Feuerwehr gegeben und um die Frage, ob die Retter früher vor Ort hätten sein können und müssen.

In einer Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats hatte sich Oberbürgermeister Markus Ibert nach Medienberichten vor die Feuerwehr gestellt. Die furchtbaren Folgen des Brandes hätten durch eine andere Alarmierung nicht verhindert werden können.

Joachim Heil war von 1982 bis 1998 als Erster Bürgermeister für Schulen, Sport und Kultur der Kommune verantwortlich. Als Kreisrat hatte er sich immer in ebenso humorvollen wie scharfsinnigen Redebeiträgen für die Interessen der Stadt Lahr und der südlichen Ortenau eingesetzt. Oberbürgermeister war von 1981 bis 1997 Werner Dietz.