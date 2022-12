Gregor Bühler siegt bei OB-Wahl in Oberkirch

So ist die Wahl zum Oberbürgermeister in Oberkirch am Sonntagabend ausgegangen: Mit 51,86 Prozent gewinnt Gregor Bühler die Oberbürgermeisterwahl in Oberkirch. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,88 Prozent.

Zur Wahl gestellt hatten sich Stefan Hattenbach, Bürgermeister von Kappelrodeck, Software-Entwickler Nicolas Boschert, Gastwirt Bernd Hansert und Gregor Bühler, Bürgermeister von Sasbach. Amtsinhaber Matthias Braun (CDU) war nicht nach drei Amtszeiten nicht mehr angetreten.