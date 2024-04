Ein Mann hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Bahnhof in Offenburg randaliert. Als Polizisten ihn daraufhin verhafteten, entblößte er sich vor ihnen.

Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, hat ein Mann am Bahnhof in Offenburg an einem Raum der Bundespolizei randaliert. Die Polizei teilte mit, dass der Mann gegen die Tür trat. Polizisten kontrollierten ihn daraufhin.

Er spuckte den Beamten bei der Festnahme vor die Füße

Der 23-Jährige wehrte sich heftig gegen die Kontrolle und spuckte den Beamten vor die Füße. Deshalb nahmen die Polizisten ihn mit auf eine Dienststelle. Auf dem Weg zog der aggressive Mann seine Hose im Streifenwagen herunter und entblößte sich vor den Beamten. Ihn erwartet deswegen nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung.