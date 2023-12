Streit zwischen zwei Männern eskaliert zu Schlägerei in Offenburg

Eine Polizeistreife ist in Offenburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zufällig auf zwei Männer gestoßen, die sich auf dem Boden wälzten und gegenseitig schlugen. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe.

Zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam es in der Ortenberger Straße in Offenburg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 2.50 Uhr. Die Polizei teilte mit, dass die Kontrahenten sich zunächst gegenseitig beleidigt hatten. Anschließend wälzten sie sich am Boden und schlugen mit den Fäusten aufeinander ein.

Polizei ermittelt die Rolle einer Schreckschusswaffe in dem Vorfall

Eine Polizeistreife, die zufällig an den beiden vorbeifuhr, bemerkte die Auseinandersetzung und trennte die beiden Streithähne. Die Polizei teilte mit, dass möglicherweise eine Schreckschusswaffe Teil des Streits war.