Der Prozess gegen den „Waldläufer von Oppenau“, Yves R. hat an diesem Freitag in Offenburg in der Reithalle begonnen. Schon bei den ersten Aussagen des Angeklagten wird es widersprüchlich.

Der Polizist, den Yves R. bei seiner Festnahme mit einem Beil verletzt hatte, ist immer noch dienstunfähig. „Ich habe darum gebeten, ihm meine Entschuldigung auszurichten“. Diese Worte, verlesen von seiner Anwältin Melanie Mast, gehörten zu den ganz wenigen Momenten, in denen er sich in seiner von den Verteidigern vorgetragenen Aussage nicht mit sich selbst befasste.

Der Prozess gegen den sogenannten Waldläufer von Oppenau begann an diesem Freitag in Offenburg coronagerecht in der Offenburger Reithalle statt im Landgericht. Das Verfahren ist geprägt von massiven Sicherheitsvorkehrungen, Besucher müssen am Eingang eine Schleuse durchlaufen, Polizei und Justizwachtmeister zeigen massive Präsenz.

Dabei kommt der Angeklagte, dem immerhin Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden, recht unscheinbar daher: Nicht sehr groß, schmächtig, gekleidet in blaues Shirt und Jeans, weicht er den neugierigen Blicken der Zuschauer und Verfahrensbeteiligten meist aus, stützt sich mit verschränkten Armen auf die Anklagebank.