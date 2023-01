Züge stehen still

Nichts geht mehr: Streik bei der SWEG trifft unvermittelt das Achertal

Die Lokführergewerkschaft GDL zeigt Zähne: Am Mittwoch stehen im Achertal Züge der Verkehrsgesellschaft SWEG still, wenige Stunden später ist auch eine Verbindung der Ortenau-S-Bahn im Kinzigtal an der Reihe.