Einbrecher stehlen Trauringe aus Schmuckfirma in Pforzheim

Aus einer Schmuckfirma in Pforzheim haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag Trauringe gestohlen. Trotz Alarm entwischten sie.

Aus einer Firma in der Wilferdinger Höhe in Pforzheim haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag Trauringe gestohlen. Die Polizei teilte mit, dass kurz nach 3 Uhr ein Einbruchsalarm bei der in der Stuttgarter Straße befindlichen Schmuck- und Trauringmanufaktur anschlug.

Die Einbrecher entkamen vor der Ankunft der Polizei

Mehrere Streifenfahrzeuge und die Polizeihundeführerstaffel rückte daraufhin aus. Sie umstellten und durchsuchten das Gelände. Die Einbrecher waren anscheinend über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Sie stahlen die Ringe aus dem Verkaufsraum und schafften es, den Tatort unerkannt zu verlassen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.