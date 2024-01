Renchen-Ulm: Auto rollt in Weinberg und brennt aus

In Renchen-Ulm ist ein Auto in einem Weinberg ausgebrannt. Der Fahrer konnte sich befreien. Nun ermittelt die Polizei.

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Auto in der Kaiserstraße in Renchen-Ulm alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das brennende Auto in einem Weinberg. Der Fahrer befand sich nicht mehr in seinem Wagen. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das vollständig ausgebrannte Fahrzeug löschen. Das Auto soll am Donnerstag geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.