Wahlkampf zu Fuß

Bürgermeisterwahl in Sasbach: Dijana Opitz stellt sich an der Haustür vor

Der Kampf ums Rathaus tritt in Sasbach in die heiße Phase ein. Dijana Opitz will Wähler im direkten Gespräch überzeugen und erkundet den Ort zu Fuß. Der Austausch fällt nicht immer leicht.