Corona-Testzentrum in Sasbachwalden nach Kritik durch ein neues ersetzt

Das Testzentrum auf dem Gelände der Alde Gott Schwarzwald Winzer in Sasbachwalden ist nach Kritik abgebaut worden. Stattdessen gibt es seit diesem Montag ein neues Testzentrum am Schwimmbad-Parkplatz.

Ein Grund für die Schließung auf Veranlassung von Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) sei der Wegfall der Testpflicht für den Außenbereich der Gastronomie gewesen, schreibt die Gemeinde in ihrem Newsletter. Aber auch die „Tatsache, dass das Testzentrum nicht zur Kundenzufriedenheit gearbeitet hat“, hätte zur Schließung beigetragen, wie es weiter heißt.

„Der Servicegedanke stand dort nicht gerade an erster Stelle“, sagt Sonja Schuchter auf Anfrage unserer Redaktion. So seien Termine mitunter nicht eingehalten oder verschoben worden, Bürger hätten warten müssen, weil Mitarbeiter genau während ihres Termins in einer Pause waren, zählt sie auf.

Nach einem Testlauf am Wochenende ist das neue Testzentrum am Schwimmbad nun täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Hinter dem Zentrum steht der Betreiber von Minigolf-Anlage und Höfner-Stübl, Sahin Kökten.

Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Die Testung ist auch hier kostenlos und mit der offiziellen Bescheinigung als Negativ-Test 24 Stunden nutzbar, so die Gemeinde.