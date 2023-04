Dank engagierter Bürger ist das Fachwerkhäuschen, in dem es aussieht wie vor 100 Jahren, ein Ort geworden, an dem Besucher in eine andere Welt eintauchen können.

Was macht eine Gemeinde mit einem geerbten Fachwerkhäuschen, in dem es aussieht wie vor 100 Jahren? Auf keinen Fall verkaufen, damit es privat saniert und bewohnt wird! Das sagten sich 2017 mehrere Sasbachwaldener Bürger und nahmen sich des Hauses Am Altenrain 2 an.

2018 gründeten sie den Förderverein Doll Augustins Hus und halten das Gebäude samt seinem ganzen Inventar und Garten in Schuss. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass Besucher hier in eine andere Welt eintauchen können.

Wer hierher kommt, dem geht das Herz auf. Ursula Metz, Vorsitzende des Fördervereins

„Wer hierher kommt, dem geht das Herz auf“, sagt die Fördervereinsvorsitzende Ursula Metz. Es gehe ihr selbst so und auch ihrem Mann Franz Metz. Er verbringt praktisch jeden Tag im Garten des einfachen bäuerlichen Anwesens mit Aussicht in die umliegenden Weinberge.

Bis 2014 lebten zwei Schwestern in dem 1844 erbauten Fachwerkhaus

Dort pflegt und vermehrt er die Vielfalt an Pflanzen und Bäumen, Wegen und Bögen, Sitzplätzen und Kleintieren wie Bienen, Hühner und Hasen. 30 bis 40 Frauen backen regelmäßig Kuchen und Torten, damit sonntags zwischen 14 und 18 Uhr Gäste versorgt werden können. Auf einem alten Küchenbuffet steht eine alte Milchkanne, in die dafür gespendet werden soll.

„Haus der Erinnerung und Begegnung“ haben die Engagierten es genannt. Bis 2014 lebten die Schwestern Maria und Katharina Doll in dem 1844 erbauten Fachwerkhaus. Benannt hat der Verein es nach Augustin Doll von der Schwend, der 1879 Katharina Doll heiratete und hier lebte.

Er vererbte den Hof an seinen Sohn Josef Doll, der ebenfalls einen Sohn namens Josef hatte. Er fiel jedoch im Zweiten Weltkrieg und seine Schwestern mussten den Eltern Zeit ihres Lebens helfen, den Hof zu bewirtschaften.

Am Doll Augustins Hus Am Altenrain ist eine Dachsanierung fällig

Der Verein mit seinen 55 Mitgliedern überwies der Gemeinde Sasbachwalden kürzlich 50.000 Euro. Sie sollen dazu dienen, größere Sanierungen zu finanzieren. „Eine sehr positive Entwicklung“, nannte das Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) kürzlich im Gemeinderat.

Mittelfristig werde an Doll Augustins Hus Am Altenrain eine Dachsanierung fällig und es solle eine zusätzliche Toilette angebaut werden. Das Geld sei bei Veranstaltungen und Aktionen des Fördervereins zusammen gekommen.

Mit monatlichen Kaffeenachmittagen und der Einrichtung eines Sitzplatzes hinter der Scheune habe man angefangen, erinnert sich Ursula Metz.

Sie koche Marmelade und andere Erzeugnisse aus den Früchten des Gartens und biete sie zum Verkauf an. Schon ein halbes Jahr nach Gründung des Vereins sei so das Geld für die laufenden Kosten zusammen gekommen. Flammkuchenabende, der Besuch von Schulklassen, Stubenmusik im Advent und Sektempfänge nach Trauungen in Doll Augustins Hus kamen hinzu.

Mit den 50.000 Euro, die man der Gemeinde überwiesen habe, wolle man signalisieren, dass Doll Augustins Hus zukunftsfähig ist, so Ursula Metz. Mit weiteren Geldern sei 2022 die Außenfassade renoviert und 2023 bislang in zwei Innenräumen der Boden erneuert worden – auch mit Hilfe des Bauhofs der Gemeinde. Als nächstes wolle man den Boden im ehemaligen Stall erneuern und dort einen Lagerraum schaffen.