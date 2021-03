In ihrem Kampf gegen den Motorradlärm will die Sasbachwaldener Bürgermeisterin Sonja Schuchter 2021 nachlegen. Gemeinsam mit den Städten Baden-Baden und Gaggenau wolle man nun mit dem nötigen Gewicht auftreten, um auch in der Bundespolitik Gehör zu finden, sagt sie im Gespräch mit BNN-Redakteur Frank Löhnig.

Schuchter hatte im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Thomas Marwein aus Offenburg einen Zehn-Punkte-Katalog vorgestellt, der helfen soll, Motorradfahrer zu disziplinieren.

Darin wird unter anderem eine Halterhaftung gefordert, damit sich die Lärm- und Temposünder unter den Bikern nicht mehr hinter verspiegelten Visieren verstecken können.